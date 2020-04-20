«Бессмысленный акт насилия»: в Канаде расстреляны 16 человек

Устроивший стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия Гэбриэл Уортман был убит в перестрелке с полицией. Об этом заявила комиссар национальной полиции Канады Бренда Лаки, передает телеканал CBC.

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Таким образом, общее число жертв «шутинга» возросло до 17, отмечается в сообщении. Стрелок убил 16 человек, среди них — сотрудница Королевской канадской конной полиции (RCMP), мать двоих детей Хайди Стивенсон.

«Подозреваемый <...> вооружен и опасен. Есть несколько жертв. Если вы заметите его, звоните 911. НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ. Стрелок — белый мужчина, лысый, высокого роста, с зелеными глазами», – заявили вскоре после инцидента в RCMP.

Расстрел произошел в небольшом городке Портапик. 51-летний Гэбриэл Уортман, одетый в полицейскую форму, ездил на патрульной машине по Портапику и ряду других населенных пунктов в радиусе 50 километров, стреляя по людям. Сотрудником правоохранительных органов убийца не был.

Операция по задержанию Уортмана длилась 12 часов. Преступник открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов — в результате погибла Хайди Стивенсон, еще один конный полицейский был ранен.

Первоначально в полиции сообщили, что преступник задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки со стражами порядка. Кратчайшая дорога от Портапика до Энфилда — более 140 км. Мотивы Уортмана пока не выяснены. Полиция Канады сообщала, что он был знаком с некоторыми жертвами лично.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших. Командующий RCMP Ли Бергман, в свою очередь, назвал произошедшее «самым страшным массовым убийством» в стране за последние 30 лет.

«Сегодня для Новой Шотландии разрушительный день, и люди запомнят это на долгие годы», – передает слова Бергмана британская газета The Guardian.

Премьер Новой Шотландии Стивен МакНейл заявил, что устроенный Уортманом «шутинг» – самый бессмысленный акт насилия в истории провинции.

Годом ранее, 15 апреля 2019 года, 25-летний Мэтрикс Гэзергуд устроил стрельбу в церкви в городе Салмон Арм, расположенный в канадской провинции Британская Колумбия. Молодой человек с винтовкой зашел в церковь во время службы и убил 78-летнего старика. После этого стрелок вышел из здания, однако вскоре вернулся и продолжил стрелять. Прохожим удалось его схватить и прижать к земле. Известно, что его удерживали до прибытия полиции.

В 2018 году во время саммита G7 в Торонто, 25-летний Алик Минассян, управляя белым микроавтобусом, внезапно выехал на тротуар. На большой скорости он стал давить людей, сбивать пожарные гидранты, таранить скамейки и ларьки. Водитель двигался зигзагообразно и до остановки смог проехать около 500 метров. Жертвами наезда минивэна стали 10 человек. Еще около 15 пострадали. В полиции считают действия задержанного водителя умышленными, склоняясь к версии о теракте.

Глава министерства общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл подчеркнул, что «подозреваемый не связан с какой-либо организованной террористической группой и не представляет большую угрозу национальной безопасности».

В 2017 году в канадском городе Эдмонтоне мужчина намеренно наехал на автомобиле на группу пешеходов и напал на офицера полиции с ножом, происшествие расследуется как теракт. В результате пять человек пострадали. Отмечается, что полицейский, подвергшийся нападению, не получил серьезных ранений. О состоянии других пострадавших не сообщается.

«Мы считаем, что мужчина действовал один», — заявили в полиции. В ходе обыска у подозреваемого нашли флаг «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

В том же году шесть человек погибли и еще восемь получили ранения во время нападения на мечеть в Квебеке. Двоих подозреваемых арестовали полицейские: одного на месте преступления, за вторым устроили погоню. Его поймали в паре десятков километров от мечети — при попытке перебежать по мосту в сторону острова Орлеан. «Это печальный день для всех квебекцев и канадцев — мы увидели, как теракт произошел в мирном городе Квебек. Я надеюсь, что это окажется единичным случаем», — заявил сопредседатель исламского общинного центра в пригороде Монреаля Мохаммед Якуб.