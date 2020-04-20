«Он странный»: что не так с COVID-19

Снижает уровень гемоглобина

— По состоянию на 20 апреля в мире заразились коронавирусом COVID-19 2 407 414 человек. Умерли от инфекции 165 168 заболевших, выздоровели — 625 199.

— Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy, наблюдаемое у некоторых пациентов с коронавирусом снижение уровня гемоглобина — белка, переносящего кислород — опасно тем, что им могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких.

Ситуация в России

— Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 42,8 тыс.: за прошлые сутки оно увеличилось на 6060 человек.

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— Накануне в Москве умерли еще 28 больных. Среди них — пациенты от 44 лет до 98 лет. У большинства из них были хронические заболевания — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, порок сердца.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе. Представитель Кремля напомнил, что текущую неделю количество заразившихся росло — это означает, что Россия еще не вышла на плато.

— Коронавирус — странное для классической эпидемиологии явление. Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» рассказал инфекционист Владимир Никифоров.

Он пояснил, что врачи не понимают несоответствие состояния больного и его самочувствия: анализы говорят, что «пациент должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо».

— Московские власти установили выплаты для доноров плазмы крови с антителами на коронавирус. Они составят от 1250 до 5 тыс. руб.

— Специалисты МЧС рекомендуют всегда быть готовыми к госпитализации в больницу в случае заболевания коронавирусом, для этого надо заранее подготовить документы, индивидуальную посуду и резиновые тапочки для душа.

«Нет доказательств»

— Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в стране ослабляются меры, введенные из-за коронавируса. Магазинам, например, продающим электронику и товары для дома, разрешено открыться. Запрет на совместные молитвы на открытом воздухе снимается, но будут действовать строгие ограничения.

— В Нью-Йорке разрешили получать свидетельства о браке и проводить церемонии бракосочетания дистанционно.

— Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил в интервью каналу CGTN, что нет никаких доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение.