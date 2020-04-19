«Время авральное»: в Кремле предсказали развитие COVID-19

Первые признаки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом могут появиться на следующей неделе — ежедневный прирост новых случаев должен будет выровняться с числом заболевших в предыдущий день. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам пресс-секретаря президента, решения о дальнейшем режиме борьбы с COVID-19 будут приняты в течение недели. При этом руководству страны предстоит продумать «очень сложную комбинацию». Это связано «с полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись», пояснил он.

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Принимать решения президент России Владимир Путин в период с 20 по 26 апреля продолжит дистанционно, проводя ежедневные совещания и встречи в режиме телеконференции из подмосковной госрезиденции Ново-Огарево. Тем не менее, такой формат не мешает главе государства эффективно в ручном режиме руководить процессами, связанными с борьбой с коронавирусом, уверен Песков.

«Система сложная, время авральное, оно требует этого самого ручного управления. <...> Это ежедневная тема для президента, я бы сказал — временами даже ежечасная», — сообщил он.

Представитель Кремля также отметил, что сейчас важно международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом. «Здесь абстрагироваться друг от друга невозможно. Наоборот, актуальность и потребность в общении лишь увеличивается. Страны наши взаимодействуют. И происходит общение глав государств. И взаимопомощь оказывается, и обмен информацией», — заключил Песков.

Некоторые специалисты ждут наступления пика эпидемии COVID-19 в России, после которого произойдет выход на плато, не раньше чем через полтора-два месяца, заявлял 16 апреля врач-инфекционист Николай Малышев. «Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были», — сказал он.

Профессор также предупредил, что количество заразившихся и умерших в ближайшее время будет расти, поскольку сейчас «идет разгар» заболевания. В целом эксперты сходятся во мнении, что через полтора-два месяца, когда пик будет пройден, начнется снижение количества заболевших.

С ним не согласен сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль. Он предположил, что Россия уже сейчас подходит к пику по коронавирусу.

«То, что еще будут появляться люди, у которых может быть положительный тест — да, это еще могут. Но вот то, что мы делаем по подготовке к возможному дальнейшему развитию пандемии, делается правильно, делается фактически максимально», — подчеркнул он и напомнил, что у России было немного времени на подготовку к подобной ситуации.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отмечала, что отследить переход на плато можно будет только в том случае, если выровнявшаяся динамика задержится минимум на четыре-пять дней. Об этом сообщал принадлежащий Григорию Березкину РБК .

«Скажем, вчера у нас, это, конечно, очень условно, было 185 случаев, а завтра 180 и послезавтра снова 180 — в прогностическом плане это хороший момент», — сообщила врач.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, ожидает, что распространение коронавируса в России может выйти на плато примерно через две недели при полном соблюдении профилактических мер и увеличении объемов тестирования — если считать от 7 апреля.

«Если мы будем также рационально себя вести, это касается всего населения, от детей до старших возрастных групп, если мы при этом будем увеличивать объемы тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», — заявила она в эфире канала «Россия 24».

При этом на самом плато, по оценкам экспертов, Россия будет находиться до первой декады-середины июня, пояснила Скворцова. По ее словам, процесс распространения вируса в РФ напоминает синусоиду: после того, как мы проведем некоторое время на плато, ситуация начнет развиваться в обратную сторону. Спуск с плато займет столько же времени, сколько шел подъем.

Предпосылок для взрывного роста заболеваемости в России нет, поэтому предположить, что страна будет идти к плато месяцами нельзя. Такого мнения придерживается врач-эпидемиолог Тимур Пестерев.

«Если говорить об оптимистичных прогнозах, то конец апреля-начало мая, по пессимистичным -– конец мая, — рассказал Пестерев mk.ru. — Время покажет, уловили мы момент или нет, но пока в России прирост не экспоненциальный, не огромный. Те сроки, которые обозначены по выходу на плато – это сдержанно оптимистические сроки. Как говорится, «будем посмотреть».