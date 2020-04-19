Кровь с антителами: Москве нужны доноры для борьбы с COVID-19

В России за минувшие сутки коронавирусом COVID-19 заболели 6060 человек в 78 регионах, умерло 48 человек, выздоровели 234 инфицированных. Всего на полдень 19 апреля в России вирусом нового типа болеют 42 853 человека, умер от инфекции 361 человек, а вылечился 3291 заболевший. В Москве за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом.

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Среди умерших — пациенты возрастом от 30 до 93 лет, имевшие и другие заболевания: гипертонию, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет.

«30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого». Трое из скончавшихся находились на лечении в федеральной больнице. Еще один наблюдался в частной клинике», — говорится в комментарии правительственного штаба по коронавирусу.

Также в воскресенье, 19 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое вводит стимулирующие выплаты для доноров крови с антителами на COVID-19. Выплаты от города будут положены после сдачи плазмы для переливания заболевшим от коронавируса.

За каждые 150 мл плазмы донорам будут выплачивать 1250 руб., за 600 мл плазмы — 5000 руб.

Жителям Подмосковья начнут выдавать бесплатные лекарства, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева. Препараты будут предоставлять не только больным коронавирусом, но и пациентам с обычной ОРВИ.

Всего в мире данным вирусом болеют 2 322 675 человек, умерли 159 734 инфицированных. Больше всего зараженных в США — 738 923 человек, умерло 39 015, к двухсоттысячному порогу по числу заболевших подошли Испания и Италия.

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется эффективным выявлением легких случаев заражения и своевременной подготовкой медицинских учреждений. Об этом заявил профессор РАН Александр Лукашев. По его словам, примерно 0,8% случаев заканчиваются смертью больного.

«Здесь у нас очевидный успех», — отметил специалист.

Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. О своих прогнозах он рассказал «Парламентской газете». Он считает, что вторая волна захлестнет мир, если специалисты не создадут вакцину от вируса. Пока неизвестно, когда вторая волна может произойти.

«Вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба», — добавил эксперт.

По его словам, коронавирус обычно перестает передаваться, когда вырабатывается коллективный иммунитет. Специалист уверен, чтобы защитить миллион человек от инфекции, нужны сотни тысяч доноров плазмы. Одна доза способна защитить небольшое число людей.

Чуть ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в блокировании доступа к лаборатории в китайском городе Ухань, которая, как сообщается, могла быть источником вспышки.

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что мир накрыла пандемия потому, что Пекин и Всемирная организация здравоохранения не смогли своевременно предоставить международным партнерам информацию о вирусе.

Как бы отвечая главе Госдепартамента, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества нет ресурсов для искусственного создания вируса, который бы по характеристикам был схож с COVID-19.

Он утверждает, что нет никаких свидетельств искусственного синтезирования такого вируса. По его словам, некоторые специалисты действительно говорят, что COVID-19 был создан извне, однако «объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества».

«Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — добавил Чжимин.

При этом исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании глава МИД страны Доминик Рааб также присоединился к критике Пекина. По его словам, Лондон больше не сможет вести дела с Китаем «как обычно».

Он считает, что в первую очередь международное сообщество должно провести расследование и выяснить, как началась вспышка коронавируса, почему ее не удалось остановить на ранних этапах и какова роль правительства Китая в этих событиях. По его словам, мир должен задать Китаю «сложные вопросы», чтобы выяснить правду.