«Это успех»: как в России ведут борьбу с COVID-19

Кожные симптомы COVID-19

По состоянию на 18 апреля, в мире коронавирусом COVID-19 заражены 2 329 539 человек. Умерли от инфекции 160 717 пациентов, вылечились — 569 552.

За последние сутки число зараженных в мире возросло на 85 678, число жертв — на 6 710, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Большинство случаев заражения по-прежнему зафиксировано в европейском регионе — 1 086 889.

Симптомами коронавирусной инфекции могут являться сыпь, а также проявление сетчатого сосудистого рисунка на коже, заявил врач-пульмонолог Сергей Авдеев. По его словам, такие признаки заболевания появляются у 3-5% пациентов.

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Число бессимптомных больных растет

В России от коронавируса страдают 36 793 больных. 313 человек умерли, а 3 057 окончательно выздоровели.

В Москве за последние сутки от COVID-19 умерли 28 человек, общее число жертв инфекции в столице достигло человек. При этом за этот же период в городе зафиксировано 2 649 новых случаев заражения коронавирусом. Более 50% новых заболевших младше 45 лет, сообщили в оперштабе по мониторингу COVID-19.

Число бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Москве достигло 60%, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

У заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова, обнаружен коронавирус, сообщил глава региона Глеб Никитин. В конце марта его перевели на работу в Москву для оперативной связи с федеральными органами власти.

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется эффективным выявлением легких случаев заражения и своевременной подготовкой медицинских учреждений. Об этом заявил профессор РАН Александр Лукашев. По его словам, примерно 0,8 процента случаев заканчиваются смертью больного.«Здесь у нас очевидный успех», — отметил специалист.

Жителям Подмосковья начнут выдавать бесплатные лекарства, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева. Препараты будут предоставлять не только больным коронавирусом, но и пациентам с обычной ОРВИ.

«Коронавирус уничтожит Украину»

На Украине выразили сомнения, что страна продолжит существовать после эпидемии коронавирусной инфекции. Как заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман, действия Киева «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитаны на перспективу».

США остаются на первом месте по числу умерших от коронавируса – скончались уже 38 465 человек. Число больных инфекцией достигло 731 893.

В Италии число зараженных COVID-19 составило почти 176 тыс., за сутки был зарегистрирован 3 491 новый случай заболевания. Жертвами коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа стали 482 человека, что почти на 100 человек меньше, чем днем ранее.

Испания все еще занимает третье место по количеству жертв коронавируса – всего от инфекции там погибли 20 043 человека, за последние же сутки скончались 545 пациентов.