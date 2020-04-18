«Не совсем этично»: почему медики сбежали из-под карантина

Глава минздрава Башкирии Максим Забелин считает, что местные врачи поступили неэтично, покинув территорию Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Г. Г. Куватова после того, как в медучреждении объявили карантин. Ранее несколько человек сбежали из больницы, не дождавшись результатов на коронавирус.

Реклама

«Ряд граждан республики, к сожалению, это наши коллеги, они покинули РКБ им. Куватова. Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина. Да, эта ситуация случилась, это было на прошлой неделе», — подтвердил он, отметив, что в отношении врачей принимаются необходимые меры по недопущению распространения коронавируса, в том числе при участии Роспотребнадзора.

Забелин считает, что для медиков будут предприняты «необходимые ограничительные мероприятия», которые они будут обязаны соблюдать, в частности, по решению суда.

Накануне Кировский районный суд Уфы постановил принудительно госпитализировать шесть человек, которые покинули РКБ без полного обследования. Всего суд рассмотрел семь дел, но по одному он отказал в удовлетворении иска со стороны главного санитарного врача Башкирии, передает ТАСС.

Как отмечает РИА «Новости», в суде ответчики утверждали, что их официально отпустили из больницы для соблюдения режима самоизоляции на дому.

6 апреля больница была закрыта на жесткий карантин вместе с врачами и пациентами. Произошло это после того, как у пяти врачей и двух пациентов больницы заподозрили короанвирус. Примерно тогда умерла 80-летняя пациентка, у которой посмертно обнаружили инфекцию. Она в течение двух месяцев проходила лечение в больнице из-за обширного ишемического инсульта и сахарного диабета.

После этого анализы сдали около 600 пациентов и 500 врачей РКБ, передает ТАСС. У 170 из них предварительно был обнаружен коронавирус, рассказывал 10 апреля Забелин. По его словам, на тот момент первичный этап диагностики на наличие нового типа заболевания был завершен.

Тогда же он отметил, что пациенты с отрицательными результатами на коронавирус будут изолированы на 14 дней по месту жительства, за ними будут наблюдать медики. Те, у кого есть признаки ОРВИ или вирусная пневмония, переведены в другие медучреждения.

Однако не все пациенты в настоящее время знают свой результат на коронавирус. Так, 38-летняя пациентка, которая ожидала с 1 апреля плановую операцию на позвоночную грыжу, обратилась в редакцию UFA1.RU.

Женщина рассказала, что ее операцию, запланированную на 7 апреля, перенесли на неизвестный срок из-за того, что за два дня до этого одна из пациенток умерла от коронавируса. «Я в корсете все время хожу. Это вообще больной вопрос, когда мне сделают операцию», — отметила читательница портала.

Она также рассказала, что мазок на коронавирус у нее брали дважды (в прошлый вторник и в пятницу), однако результат она не знает до сих пор. «Анализы, как объяснили медики, они отдали в лабораторию, а вот оттуда никаких подтверждений на коронавирус не пришло еще. Эти результаты жду не только я, но и медицинский персонал», — сообщила она.

Женщина добавила, что опасается, что может быть больна инфекцией, но при этом не знать об этом. Из-за чего при выписке могут быть заражены ее родные — дома ее ждут трое детей и муж. «Я боюсь, нам скажут, мол, карантин закончился, мы вас выписываем, и по домам отправят. Как сказал один врач, девочки, скорее всего, [выписка] будет 20 числа», — добавила она.

Двумя днями ранее несколько пациентов РКБ пытались получить разъяснения от главврача медучреждения Эльзы Сыртлановой. Но она не вышла к ним. Как передает UFA1.RU, одна из инициаторов жалобы Рамиля Анянова так же, как и предыдущая героиня, не может получить результаты анализов на коронавирус, хотя уже было два забора, которые медики якобы потеряли. Анянова лежит в больнице с волчанкой, которая поразила все ее органы. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

Помимо Рамили, еще около 20 человек хотели узнать от главврача, почему к ним в отделение ревматологии перевели больных с пневмонией, у которых еще нет результатов на наличие инфекции. Анянова отметила, что новые пациенты отделения задыхались и еле держались на ногах.

«Эльза Сыртланова сказала, что мест в больнице нет, поэтому их перевели к нам. Мы хотим домой, а сейчас придется еще две недели лежать, а если они нас заразят», — возмутилась она.

В комментарии UFA1.RU завотделением ревматологии Римма Камалова рассказала, что у тех, кого перевели, диагностирована пневмония. Это сотрудники самой больницы. Главврач, по ее словам, дала ранее указание расформировать хирургический корпус для больных коронавирусом.

«Тут такая путаница, мне не понять. Сейчас сюда отправляют тех, у кого даже не готовы анализы на коронавирус, то есть мы не знаем, заразны они или нет. Они ходят в один туалет со здоровыми людьми», — отметила Камалова.

В разговоре с «Газетой.Ru» одна из сотрудниц больницы отметила, что руководство угрожает за какие-либо комментарии увольнять медиков.

На 18 апреля в регионе зафиксировано 252 случая заражения коронавирусной инфекцией.