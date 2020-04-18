Без паломников: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Как сообщает с места событий корреспондент ТАСС, церемония проходила без участия паломников из-за пандемии коронавируса нового типа.

Согласно поверью, если Благодатный огонь не сходит, то можно ждать конца света. В Русской Православной церкви отмечали, что эта народная примета не имеет под собой каких-либо оснований в священных христианских текстах.

Тем не менее древней является традиция возжжения лампады в Кувуклии – часовне над Гробом Господнем, где был, по Евангелию, похоронен Иисус Христос, воскресший на третий день. После «схождения» огня от лампады зажигают связки из 33 свечей – по числу земных лет Христа.

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По данным агентства, огонь служителям Греческой церкви раздавал патриарх Иерусалимский Феофил III. После символ отправляется к Яффским воротам Старого города, где священнослужители раздают его послам христианских стран мира.

У Яффских ворот частицу Благодатного огня примет и посол России в Израиле Анатолий Викторов. Лампаду дипломат доставит в аэропорт, откуда его вывезут самолетом Фонда Андрея Первозванного в Москву.

При этом из-за режима самоизоляции традиционной встречи Благодатного огня в московском «Внуково» не будет. Оттуда огонь доставят в храм Христа Спасителя на Волхонке, где будет проходить главное российское Пасхальное богослужение – литургия.

Сейчас в Старом городе Иерусалима нет ни паломников, ни туристов из-за карантина, введенного израильскими властями. Яффские ворота охраняет множество сотрудников полиции, на церемонии присутствуют также несколько представителей СМИ.

«Предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, они связаны с проведением сегодняшнего мероприятия мирового масштаба — важнейшего события для всего православного мира», – заявил официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

Напомним, храм Гроба Господня закрыт для паломников с 25 марта из-за коронавируса. Полиция Израиля согласовала это с местными церковными властями, отвечающими за святыню.

В 2018 году в московском аэропорте «Внуково-1» сотни верующих встретили Благодатный огонь. Для перемещения огня использовали специальные лампады, конструкция которых была сделала по принципу тех, которые использовались для транспортировки Олимпийского огня.

Сотрудники транспортного комплекса доставили огонь во многие столичные храмы. В ту Пасхальную ночь они перевезли его по Кольцевой линии метро при помощи двух поездов, следовавших в разные стороны от станции метро «Парк Культуры». Кроме того, для перевозки священного огня работники использовали Кремлевское кольцо, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и МКАД.

В это время безопасность для пассажиров обеспечивала пожарная охрана московского метрополитена совместно со службой безопасности.

Отметим, что ночную Пасхальную службу в храме Христа Спасителя посетил в 2018 году президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Кроме того, на богослужении присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. При этом храм был заполнен уже за час до начала службы. По сообщению СМИ, туда пришли тысячи человек.

В этом году из-за самоизоляции президент РФ Владимир Путин не поедет в храм Христа Спасителя на богослужение. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава государства посетит часовню на территории своей резиденции.

«В храм президент не пойдет и останется дома. Он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Вечером президент поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции», — заявил представитель Кремля.

Воскресение Христово в 2020 году выпадает на 19 апреля. Впервые с 1991 года ночные службы пройдут только в присутствии священников и клира — по благословению Патриарха Кирилла и рекомендации властей регионов в ситуации пандемии.