Если будут нарушать: Собянин предупредил об усилении режима

При увеличении количества нарушений карантина на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в Москве будет усилен пропускной режим и проверочные мероприятия, рассказал глава региона Сергей Собянин.

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По его словам, существующее законодательство – изменения в Уголовном и Административном кодексах — позволяет это сделать, но в настоящее время столичные жители введенные ограничения не преступают, передают «Вести».

«Меры будут ужесточаться, если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий. Все инструменты для этого есть. Должен сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдает тот режим самоизоляции, который был установлен органами государственной власти», — подчеркнул мэр.

Среди положительных эффектов настоящих ограничений столичный глава привел сокращение транспортного потока на полмиллиона человек, добавив, что сейчас столичные власти занимаются улучшением механизма получения пропусков на передвижение.

Эпидемия коронавируса COVID-19 в России еще не набрала максимальную силу, рассказал президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений для приёма больных коронавирусной инфекцией в регионах.

По его словам, важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, но в каждом регионе и населенном пункте все органы находились в стопроцентной готовности к росту числа заболевших.

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки. Пик ещё не пройден, число заболевших растёт, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», — напомнил глава государства.

Он добавил, что поставил задачу госорганам и муниципальным властям дополнительно развернуть 95 тысяч именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

Развитие ситуации с распространением коронавируса в России может привести к ужесточению уже имеющихся ограничений, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожным ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Медведев отметил, что на Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города пандемия коронавируса воздействует в гораздо большей степени, так как в них проживает больше людей. Кроме того, изначально в эти города приехало больше носителей, вернувшихся из-за границы, и скорость распространения вируса оказалась гораздо выше.

Московские власти ждут пика заболеваемости коронавирусом в ближайшие две-три недели, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС.

«Ближайшее время будет очень трудным для всех нас»,

— подчеркнула вице-мэр.

По словам чиновницы, в Москве идет масштабная борьба с COVID-19. Перепрофилируются койки в больницах под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом нагрузка на столичные больницы серьезно возрастает — как на инфекционные, так и все прочие медучреждения. Москвичи, как и прежде, нуждаются в медпомощи по другим заболеваниям и проблемам со здоровьем.

«Сегодня все службы столичного здравоохранения должны работать по универсальному алгоритму, в едином ритме и на одном дыхании», — призвала заместитель градоначальника. Она также выразила медикам благодарность за их самоотверженную службу. Ракова добавила, что надеется на профессионализм врачей и медперсонала.

Позитивная динамика по выздоровлению от COVID-19 будет усиливаться, отметила чиновница. В Москве стабильно вылечиваются более 100 человек ежесуточно — с момента начала распространения коронавируса общее число успешно переболевших выросло до 1517 человек.

Чтобы подтвердить у пациента отсутствие коронавируса после конца болезни, врачи проводят все необходимые для этого исследования, добавила Ракова.

Напомним, что граждане с коронавирусом проходят лечение либо на дому, либо в больницах — в зависимости от состояния. При этом все пациенты с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), то есть простуды, должны находиться в самоизоляции на протяжении 14 дней.

Вне зависимости от того, подтвержден у них коронавирус или нет. Больным будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о карантине. За нарушение самоизоляции москвичей с ОРВИ будут штрафовать.