Путин поручил готовиться: Россию ждет пик коронавируса

Эпидемия коронавируса COVID-19 в России еще не набрала максимальную силу, рассказал президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений для приёма больных коронавирусной инфекцией в регионах.

Реклама

По его словам, важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, но в каждом регионе и населенном пункте все органы находились в стопроцентной готовности к росту числа заболевших.

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки. Пик ещё не пройден, число заболевших растёт, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», — напомнил глава государства.

Он добавил, что поставил задачу госорганам и муниципальным властям дополнительно развернуть 95 тысяч именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

Развитие ситуации с распространением коронавируса в России может привести к ужесточению уже имеющихся ограничений, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожным ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Медведев отметил, что на Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города пандемия коронавируса воздействует в гораздо большей степени, так как в них проживает больше людей. Кроме того, изначально в эти города приехало больше носителей, вернувшихся из-за границы, и скорость распространения вируса оказалась гораздо выше.

«Поэтому в этих городах меры принимаются жесткие, но, на мой взгляд, они адекватны сегодняшней ситуации.

В этом плане я хотел бы поддержать все, что делается московским руководством, мэром Москвы, поскольку сейчас другого выхода нет, включая введение соответствующих пропусков», — подчеркнул зампред Совета безопасности.

В то же время, по мнению Медведева, жесткость принимаемых мер по борьбе с распространением вируса должна быть разумно достаточной.

Московские власти ждут пика заболеваемости коронавирусом в ближайшие две-три недели, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС.

«Ближайшее время будет очень трудным для всех нас», — подчеркнула вице-мэр.

По словам чиновницы, в Москве идет масштабная борьба с COVID-19. Перепрофилируются койки в больницах под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом нагрузка на столичные больницы серьезно возрастает — как на инфекционные, так и все прочие медучреждения.

Москвичи, как и прежде, нуждаются в медпомощи по другим заболеваниям и проблемам со здоровьем.

«Сегодня все службы столичного здравоохранения должны работать по универсальному алгоритму, в едином ритме и на одном дыхании», — призвала заместитель градоначальника. Она также выразила медикам благодарность за их самоотверженную службу. Ракова добавила, что надеется на профессионализм врачей и медперсонала.

Число смертей от коронавируса в мире вечером 17 апреля превысило 150 тысяч, сообщает счетчик Worldometers. На первом месте по числу погибших находятся США (35,5 тысячи), на втором — Италия (почти 23 тысячи), на третьем — Испания (19,5 тысячи).

При этом США приступили к постепенному ослаблению ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп 16 апреля в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы не открываем все сразу. Один осторожный шаг за раз. Некоторые штаты смогут открыться раньше других, — сказал Трамп. — Если им необходимо оставаться закрытыми, мы позволим им делать это. И если они сочтут, что пришло время открыться, мы предоставим им свободу и рекомендации, чтобы осуществить это очень и очень быстро».

Власти США считают, что пик эпидемии, в целом, уже пройден, что и послужило, вероятно, основанием для послабления ограничений.

«Наши эксперты говорят, что кривая [заболеваемости] выравнивается, пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов, — подчеркнул Трамп. — На 30% территории за последние семь дней не зарегистрировано новых случаев».