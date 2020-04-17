«Это чудо»: как долгожители излечиваются от COVID-19

В Испании 105-летняя Эвариста Рубио выздоровела после инфицирования коронавирусом — ее выписали из больнице в городе Мерида. Об этом сообщила газета ABC.

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По данным СМИ, три дня назад пенсионерка была госпитализирована в медучреждение с высокой температурой и респираторными проявлениями болезни. «Она прирожденный боец. Это чудо. Ее жизнь — пример борьбы. И сейчас она показывает это в такой сложной ситуации», — рассказал порталу Hoy ее внук.

По словам мужчины, в последний раз они посещали долгожительницу 8 марта. COVID-19 ей диагностировали спустя месяц, вскоре ее состояние ухудшилось — пенсионерку доставили в больницу.

«Мы надеемся увидеть ее снова, обнять и поцеловать. Она — пример для подражания для нас и, я думаю, других людей», — заключил мужчина.

Это не первый случай выздоровления от коронавируса человека преклонного возраста. Так, в начале апреля 107-летняя жительница Нидерландов Корнелия Рас стала старейшим в мире человеком, пережившем COVID-19.

По данным информационного портала NU.nl, коронавирус ей диагностировали 18 марта — на следующий день после празднования дня рождения. Тогда пенсионерка чувствовала себя хорошо, однако сутки спустя у нее появились первые симптомы: высокая температура и сильный кашель — ее госпитализировали.

Родственники Рас уже и не надеялись на ее выздоровление, но произошло чудо. «Это невероятно, мы очень рады, что все так закончилось», — рассказывали они.

По их мнению, пенсионерка заболела коронавирусом в церкви при доме престарелых на острове Гуре-Оверфлакке, где и проживает. После посещения храма COVID-19 был диагностирован еще у 40 человек — 10 из них скончались.

106-летняя британка, пережившая две мировые войны, также вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал Sky News. В марте Конни Титчен из города Бирмингема была госпитализирована с подозрением на пневмонию. Позже врачи местной больницы поставили ей диагноз COVID-19. После трех недель лечения женщина выздоровела.

Как передавали СМИ, во время ее выписки медперсонал выстроился в коридоре, чтобы поаплодировать долгожительнице. Титчен поблагодарила врачей, отметив, что ей повезло побороть болезнь и уже не терпится увидеть свою семью.

По мнению 40-летней внучки пожилой британки, секрет ее долголетия заключается в том, что она ведет независимый образ жизни и продолжает заниматься спортом. За несколько месяцев до болезни, пенсионерка перенесла серьезную операцию на бедре, однако и это не стало преградой для выздоровления.

Между тем одной из первых вылечившихся долгожительниц стала 104-летняя жительница Италии Ада Зануссо. По данным DailyMail, ее со рвотой и высокой температурой госпитализировали из дома престарелых.

«Я предположил, что у нее коронавирус, потому что в доме престарелых увеличилось число зараженных. К сожалению, были и летальные исходы», — рассказал ее сын

При этом медики подчеркивают, что несмотря на преклонный возраст старушка вела себя адекватно и быстро пошла на поправку. Зануссо уже сама встает с постели и может садиться на стул.

«Она очень светлая и образованная женщина. И ее выздоровление — огромное счастье для всех нас. А еще — это луч надежды для тех, кто в данный момент борется с вирусом», — подчеркивала ее лечащий врач Карла Фурно Марчизе.

Известно, что для 104-летней итальянки это уже не первая пандемия. В 1918 году она пережила испанку, которая считалась одной из самых массовых и смертельных инфекций за всю историю человечества — в результате инфицирования скончались около 100 млн человек.

Как рассказал геронтолог Валерий Мамаев телеканалу «Мир 24», то, что долгожители полностью излечиваются от коронавируса, следует принимать как норму, а не исключение. По словам специалиста, люди, сумевшие прожить около 100 лет, смогли организовать свою жизнь и питание так, что все защитные системы их организма продолжают работать.

«Те люди, которые дожили до ста лет, так сумели устроить свою жизнь, организовать свое питание и быт, что это не вредит их клеткам. Сохраняем мы клетки — значит, мы сохраняем свое здоровье и жизнеспособность», — отметил специалист.

Тем временем, как рассказала «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог и член Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии Мария Польнер, статистика смертности в различных возрастных группах на данный момент несколько отличается от страны к стране.

«Если брать данные по Италии, то мы можем увидеть, что и в самой незащищенной группе пациентов (90+) фатальных исходов около 20%. Безусловно, вирус опасен, но нельзя говорить что у зараженного пожилого пациента нет шанса на положительный исход заболевания», — уточнила эксперт.

По ее мнению, чем пациент старше, тем выше вероятность летального исхода — это связано с наличием множественных сопутствующих хронических заболеваний и снижением сил иммунной защиты в пожилом возрасте.

«Безусловно, организму молодого человека проще справиться с инфекцией, но и у пожилых пациентов, при своевременном и правильно подобранном лечении достаточно высокий шанс положительного исхода заболевания», — заключила Польнер.