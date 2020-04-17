«Болеют вплоть до ИВЛ»: как COVID-19 убивает молодежь

«Молодые люди болеют коронавирусом тяжело»

Многие молодые пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 тяжело переносят заболевание, сообщила главный врач 52-й больницы в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.

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Она отметила, что в начале вспышки были подвержены заражению инфекцией в основном пожилые люди, однако сейчас тенденция изменилась. «Вирус тяжелый. Мы сейчас видим изменение среднего возраста у пациентов. Достаточно много и молодых людей, не особенно отягощенных соматически, но, тем не менее, тяжело переносящих эту инфекцию. В том числе и с фатальными исходами», — рассказала медик в эфире телеканала «Россия-1».

Лысенко напомнила, что инфицированные коронавирусом умирают не только из-за сопутствующих заболеваний, но и непосредственно от COVID-19. «К сожалению, он поражает достаточно здоровых, и в этом случае мы считаем, что они умирают от проявлений коронавирусной инфекции», — подчеркнула медик.

Другие эксперты в сфере здравоохранения также уверены, что молодые люди рискуют заболеть COVID-19 не меньше, чем пожилые. «Вирусу абсолютно все равно, ребенок перед ним, или взрослый, или пожилой человек. Он заражает всех подряд. На днях нами получена совершенно новая информация касательного того, что, оказывается, довольно большое количество молодых людей болеет коронавирусной инфекцией.

И болеют они тяжело, вплоть до необходимости использования ИВЛ или других методов интенсивной терапии. Это было замечено моими коллегами в Италии и США, а теперь мы зафиксировали такую же картину и у нас в России»,

— рассказал сайту kp.ru ученый-кардиолог, член-корреспондент РАН, замдиректора медцентра МГУ Симон Мацкеплишвили.

Глава Национального института аллергии инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и вовсе призвал молодых людей со всего мира следить за своим здоровьем несмотря на информацию о том, что в зоне риска находятся только пенсионеры.

«Никто не является неуязвимым. <…> Вы должны быть очень важной частью наших национальных усилий по сдерживанию вспышки болезни. Вы не должны быть пассивными в этом деле. Вы являетесь важной частью плана по сдерживанию этой пандемии. Мы действительно нуждаемся в вас», — заявил медик, передает Bloomberg.

Почему заболеваемость среди молодежи растет

Медики объяснили, что молодые пациенты стали чаще заражаться коронавирусом в связи с несколькими факторами: во-первых, многие из них страдают от вредных привычек — в частности курения кальянов и вейпа, подчеркнул замдиректора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили.

«Передача бактерий идет не из насадки, которую в приличных заведениях выдают каждому гостю, а из трубки. Именно здесь и в колбе кальяна обитают микробы. Дезинфицировать составные части кальяна <…> достаточно сложно. Не исключаю аналогичного распространения и для коронавируса.

Есть и американская статистика, которая показала высокую смертность у подростков, которые курят вейпы. <…> Вейпы курят, передавая их друг другу и ничем не дезинфицируя кончики устройств. Возможно, коронавирус тоже нашел для себя такой путь распространения»,

— пояснил медик kp.ru.

Действительно, об уязвимости курильщиков перед коронавирусом ранее уже говорили американские ученые. Согласно результатам их исследований, заражение новой инфекцией может обернуться для курящих тяжелым заболеванием легких — оно становится критичным при коронавирусе, рассказала профессор Нью-Йоркского университета Уинтроп Мелоди Пирзада порталу Scientific American.

Кроме того, причиной вспышки COVID-19 среди молодых людей могли стать пришедшие из КНР данные о том, что зачастую заражению COVID-19 подвержены именно пенсионеры. «Их по всему миру стали оберегать, а максимальная концентрация вируса осталась среди молодежи. Вот вам и распространение в этой возрастной группе», — подчеркнул член-корреспондент РАН Мацкеплишвили.

Молодые борются за «драгоценную больничную койку»

Принято считать, что проблемы с оказанием медпомощи испытывают только пожилые люди, инфицированные коронавирусом. Якобы врачи, распределяя ИВЛ между тяжелобольными пациентами, вынуждены отдавать аппарат молодому зараженному, так как у него больше шансов выжить. В противовес этим утверждениям 28-летний врач из больницы Нью-Йорка опубликовала свои дневниковые записи в американском журнале The Atlantic, где рассказала о пренебрежении к молодым пациентам с COVID-19.

Медик дежурила в своей больнице 20 марта. В тот день к ней пришел молодой пациент с высокой температурой и сухим кашлем — врач подозревала у него коронавирусную инфекцию, но снимок грудной клетки был чистым, а измеренный уровень кислорода – стандартным.

«Я хотел проверить его на COVID-19, но он был недостаточно болен, чтобы требовать госпитализации. Мы отчаянно хотим проверять и заботиться обо всех, но в нашей ситуации это невозможно. Я сказала ему, что он должен жить с предположением, что у него есть вирус, и дала инструкции о том, как провести карантин дома»,

— рассказала специалист.

За ту ночь ей приходилось несколько раз отправлять молодых пациентов с подозрением на коронавирус домой, потому что койки в больнице заняты многочисленными пожилыми людьми с более тяжелыми симптомами, а тест-систем на всех не хватает. В ту же смену к девушке обратился юноша, который в течение трех дней страдал от лихорадки, кашлял и испытывал слабость.

«Но босс этого молодого человека не верил, что он болен, поэтому он продолжал работать с клиентами множество смен. Осмотрев молодого пациента, я определила, что он болен, но недостаточно болен, чтобы получить драгоценную больничную койку или тест COVID-19, поэтому я дала ему записку для работодателя, подтверждающую болезнь и необходимость оставаться дома», — пояснила девушка.

Она подчеркнула, что сожалеет каждый день о том, что не может проверить и отправить на лечение всех пациентов — даже тех, кто, вероятнее всего, болен коронавирусом.

Молодые люди также признаются, что чувствуют недостаточное внимание к себе из-за того, что они не находятся в зоне риска. Родственники и соседи часто заходят к одиноким пенсионерам, чтобы проверять их состояние, в то время как молодые люди, которые тоже могут жить одни, вынуждены сами оказывать себе помощь, рассказал 34-летний глава фонда Out Foundation Уилл Ланье, который живет один.

«Никто не навещает молодых людей. Здесь только я и моя собака. Если бы я даже поскользнулся в душе, прошло бы несколько дней, прежде чем кто-нибудь нашел бы меня», — сообщил он изданию The New York Times.