Тяжелые осложнения: какие болезни опасны при коронавирусе

Лишний вес при коронавирусе опаснее рака

Ожирение может может стать дополнительным фактором риска в условиях нынешней пандемии коронавируса, сообщил глава Минздрава России Михаила Мурашко.

«Очень тяжело заболевание протекает у пациентов с ожирением», — подчеркнул он.

Осложняет ситуацию и тот факт, что ожирение зачастую является спутником целого ряда других хронических патологий, которые также увеличивают риск тяжелого течения болезни. «Причем лишний вес может быть как причиной хронического заболевания, так и его следствием. Есть основания полагать, что люди с избыточной массой тела более уязвимы для заражения коронавирусом», — сообщила «Известиям» старший научный сотрудник института Х-Bio ТюмГУ Мария Орлова.

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Ранее похожие выводы были изложены в исследовании Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, специалисты которой изучили данные более 8 тыс. больных COVID-19 пациентов. Выяснилось, что даже у людей младше 60 лет с ожирением заболевание протекает в тяжелой форме.

Это связано с тем, что иммунная система таких пациентов пытается бороться с избытком жира в организме, поэтому не может в полной мере противостоять вирусу.

При диабете весь организм может охватить воспаление

Коронавирус особо опасен для людей с диабетом, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, у диабетиков болезнь протекает тяжелее и приводит к более серьезным последствиям.

Согласна с его выводом международная группа ученых, которая опубликовала исследование в журнале Science Advances. Как отметили специалисты, при проникновении вируса в организм иммунная система начинает вырабатывать молекулы цитокины, которые должны координировать клетки в борьбе с инфекцией.

Однако у некоторых пациентов их вырабатывается слишком много. В результате возникает цитокиновый шторм, в ходе которого страдают как пораженные, так и здоровые ткани. Как следствие, организм охватывают воспалительные процессы, грозящие летальным исходом.

По словам ученых, причина такой реакции организма кроется именно в уровне сахара в крови. Эксперимент с мышами, больными гриппом, показал, что при высокой концентрации глюкозы в их организме происходила чрезмерная выработка цитокинов.

Аллергикам и астматикам придется нелегко

Очень серьезными последствиями зараженным коронавирусом людям грозит начало сезона аллергий, заявила «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог, член Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии Мария Польнер. Это связано с тем, что у всех аллергиков вирусные заболевания почти всегда протекают в тяжелой форме, в отличие от пациентов без патологий.

«Сейчас уже есть пациенты с симптомами коронавируса, которые страдают от аллергического ринита и бронхиальной астмы. У них респираторные инфекции — в том числе коронавирусные — протекают намного тяжелее. Поэтому можно предположить, что ситуация только усугубится, когда начнут цвести все растения и произойдет обострение астмы. В целом у пациентов произойдет ухудшение респираторных симптомов», — рассказала специалист.

Большинство заболевших в Китае — более 80% — также составляли люди старше 60 лет с респираторными патологиями. Как сообщал заслуженный работник здравоохранения России профессор Юрий Мизерницкий, риск заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни особенно высок для людей с тяжелыми хроническими аллергическими заболеваниями.

«Вирусы всегда выступают триггерами обострения аллергических заболеваний, в частности бронхиальной астмы», — заявил профессор «Коммерсанту».

Удар в сердце

Китайские врачи отследили связь между проблемами с сердцем и сосудами и смертностью от коронавируса. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале JAMA Cardiology.

По данным специалистов, наличие таких диагнозов увеличивает риск умереть от COVID-19 в четыре раза. Как оказалось, сердечно-сосудистые заболевания были у каждого пятого заболевшего жителя Уханя, в котором началась вспышка.

Такого же мнения придерживается и главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто. По его словам, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями представляют группу повышенного риска переносимости этой инфекции.

«Наличие таких заболеваний всегда увеличивают общие риски, но особенно серьезный вопрос стоит в отношении вирусов. Тут дело даже не в особенностях механизма действия коронавируса, который еще изучается, — сейчас уже есть подозрения, что он реализует свое действие через неблагоприятные эффекты на сердце, что может приводить к осложнениям. В целом инфекция всегда неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Если есть несовершенства каких-либо защитных механизмов, то это может привести к определенным последствиям», — пояснил кардиолог «Газете.Ru».

Пациентам с онкологией рекомендуют не выходить из дома

У пациентов с онкологическими заболеваниями коронавирусная инфекция протекает с тяжелыми осложнениями намного чаще, чем у людей, никогда не имевших злокачественной опухоли. Об этом телеканалу RT рассказывала член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Наталья Деньгина.

По ее словам, это доказывает опыт китайских коллег: они выяснили, что онкологические больные с COVID-19 в пять раз чаще получают осложнения. Кроме того, крайне токсичное лечение рака наносит серьезный удар по собственным ресурсам организма, которые могли бы бороться с вирусом.

Как подчеркивает онколог, в случае обнаружения коронавируса у пациента с онкологией продолжать противоопухолевое лечение нельзя ни в коем случае. «Такой пациент должен быть изолирован и получать обычное поддерживающее лечение на дому в случае легкого течения заболевания или быть госпитализирован в инфекционный стационар при более серьезных формах заболевания», — сказала врач.

Она порекомендовала пациентам с онкологией соблюдать более жесткий карантинный режим и по возможности оставаться дома. Кроме того, им необходимо строго следовать указаниям врачей-онкологов, которые организуют правильное противоопухолевое лечение.