Смертельная температура: ученые смогли уничтожить COVID-19

Как убить вирус

— По состоянию на 17 апреля, в мире заражены коронавирусом COVID-19 2 168 000 человек. Умерли от инфекции 144 850 пациентов, вылечились — 546 273.

— Коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92℃ в течение 15 минут, выяснила группа французских ученых из Университета Прованса. Исследования должны помочь в обеспечении безопасности медперсонала, напрямую работающего с образцами.

Число жертв будет расти до середины лета

— В России от коронавируса страдают 27 938 больных, 232 человека умерли. 2 304 окончательно выздоровели. Случаи заражения коронавирусом выявлены уже во всех 85 регионах РФ — последним стала Республика Алтай.

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— Пик распространения COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Профессор уверен, что до этого момента число жертв коронавируса в стране будет только расти.

— Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за пандемии коронавируса. Такое заявление глава государства сделал на совещании Совета безопасности России. Он заверил, что и парад в Москве, и марш Бессмертного полка все равно пройдут в 2020 году, но в другие даты.

— Специалисты МЧС России посоветовали не носить защитную маску на улице. «Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — указано в рекомендациях.

— Московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с симптомами ОРВИ, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. «Вирус уже активно распространяется внутри города. В этих условиях отличить раннюю степень коронавируса от простого ОРВИ достаточно сложно», — пояснила она.

Сотни тысяч детских смертей

— Президент США Дональд Трамп сообщил, что США проходят пик заболеваемости. В штатах сейчас более 640 тыс. зараженных, умерли от инфекции 31 тыс. человек.

— В Великобритании карантин продлен минимум на три недели, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. В стране сейчас более 104 тыс. инфицированных коронавирусом, скончались от него более 13 тыс. граждан.

— Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что глобальная рецессия, вызванная пандемией, может вызвать сотни тысяч детских смертей в 2020 году. По его словам, 310 млн школьников — почти половина от общего числа детей в мире — рассчитывают на школу как на постоянный источник ежедневного питания. Кроме того, дети, находящиеся вне школ, все чаще становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия.