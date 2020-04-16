Зараженных все больше: регионы догоняют Москву

Новые данные по распространению коронавируса в России опубликовал Оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с пандемией.

По всей стране медики зафиксировали 3448 новых случаев COVID-19 — менее половины пациентов проживают в Москве. Столичные врачи за минувшие сутки выявили 1370 зараженных — всего по городу были инфицированы 16 146 человек.

Остальные 2078 случаев COVID-19 приходятся на 77 регионов РФ. Среди них «лидирует» Московская область — здесь за сутки выявили 467 новых зараженных. Далее следует Санкт-Петербург — 154 новых случая.

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Еще 65 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Нижегородской области, 63 — в Ингушетии, 60 — в Красноярском крае. Наиболее низкие темпы распространения коронавируса на данный момент – в Еврейской АО, Архангельской области, Хакасии, Карелии, Курганской и Омской областях. Там за минувшие сутки выявлено лишь по одному новому зараженному.

Растет количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. За 24 часа по всей России скончались 34 человека, таким образом, количество жертв пандемии выросло до 232 человек.

Все больше людей выздоравливают — на данном этапе таковых насчитывают 2304 человека. В Москве с начала вспышки коронавируса выздоровели 1394 человека, умерли 113 москвичей.

Общее число случаев коронавируса в России составляет 27 938. Охвачены 84 региона страны, единственный субъект федерации, где коронавируса нет, — Республика Алтай.

Оперштаб в очередной раз подчеркивает — более 50% новых заразившихся коронавирусом в Москве моложе 45 лет. Люди пожилые, старше 65, составляют чуть менее 15%. Среди жертв COVID-19 их большинство.

«Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу», — говорится в сообщении оперштаба Москвы.

Индекс самоизоляции «Яндекса» по состоянию на полдень, 16 апреля, в Москве составляет 3,3 балла — «на улице есть люди». В других крупных российских городах этот показатель находится в районе 2 баллов — на улице «очень много людей».

2 апреля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он отметил, что вирусологи считают пик пандемии коронавируса «по-прежнему не пройденным».

«В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», – заявил российский лидер. Он также призвал граждан России «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких».

По словам Путина, крайне важными были и остаются общая ответственность и взаимная поддержка. «Когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное — на опережение», — резюмировал президент.

За неделю до этого Путин утвердил во всей стране выходные с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение болезни. Работать в эти дни продолжают медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт и органы власти всех уровней.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!» Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — заявлял президент.