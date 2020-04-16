Сигнал об опасности: необычные симптомы коронавируса

Новый симптом коронавирусной инфекции выявили итальянские и испанские медики — у каждого пятого пациента с COVID-19 появляется сыпь на ногах. Об этом сообщает издание Metro.

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По данным специалистов, чаще всего высыпания находят у детей и подростков. Как заявил детский дерматолог из Италии Маццота Трокколи, если исследования подтвердят взаимосвязь с заболеванием, то это поможет быстрее выявлять людей с бессимптомной формой заражения.

Врачи рекомендуют людям при первых появлениях покраснений на ногах самоизолироваться. При ухудшении состояния нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

«Многие задаются вопросом, сказывается ли COVID-19 на коже. Ответ положительный», — подчеркнул доцент кафедры дерматологии калифорнийского университета Рэнди Джейкобс.

Подобный симптом подтверждают и испанские специалисты. Совет ортопедических колледжей Испании подчеркнул, что сыпь похожа на ту, которая появляется при заболевании корью и оспой. В основном покраснения наблюдаются в области пальцев ног и постепенно заживают, не оставляя следов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что коронавирус научился маскироваться под простуду или грипп. Как передавал портал Express, подобные заболевания сопровождаются кашлем, отдышкой и высокой температурой, однако COVID-19 сперва вызывает только заложенность носа, а также боли в горле и голове. Вследствие этого предполагаемый зараженный может не обратиться к медикам за помощью.

Эксперты подчеркивают: поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, заразиться можно и от человека, который жалуется лишь на насморк.

Более того, исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета установили еще один необычный симптом коронавируса — потерю обоняния.

Выяснилось, что определенные клетки в полости носа скрывают от вируса белки, необходимые инфекции для проникновения в организм носителя. Заражение этих клеток, как считают ученые, и приводит к распространению COVID-19 и проявлению симптомов, связанных с потерей обоняния.

«Эти пациенты могут быть одними из ранее неизвестных скрытых носителей, которые способствовали быстрому распространению COVID-19. К сожалению, симптомы этих пациентов не соответствуют нынешнему критерию для сдачи анализов или самоизоляции», — говорится в заявлении Британского общества ринологов.

Также исследователи предположили, что к инфицированию может привести и повреждение клеток соединительной ткани в носу. При этом в ВОЗ заявили, что пока не могут с уверенностью признать это признаком наличия болезни. В то же время такой симптом встречается у многих инфицированных коронавирусом.

Еще один необычный симптом заболевания — конъюнктивит. По словам специалистов из Американской академии офтальмологии, коронавирус может вызывать его легкую форму — это осложняет процесс установки настоящей вирусной природы болезни.

По мнению врачей, такой симптом проявляется у тех, у кого произошел аэрозольный контакт вируса со слизистой оболочкой или конъюнктивой — то есть вирус попал в организм человека через глаза.

В итоге у зараженного проявляется увеличение сосудов в глазах, жжение, образование гноя, зуд и слезоточивость.

Между тем другим признаком коронавируса является диарея — этот симптом проявлялся на первых этапах появления болезни. В ходе исследования 204 пациентов из больниц Уханя выяснилось, что 48,5% обратились за медпомощью из-за проблем с пищеварением. При этом других признаков заболевания у них не было.

Еще один странный симптом зафиксировали в США. По словам доктора Майкла Хирша, в настоящее время в больницах есть пациенты с положительным результатом на COVID-19, у которых из всех признаков болезни проявляется только боль в желудке.

«Мы видим, что пациенты приходят не столько с жалобами на респираторные заболевания, сколько с жалобами на боли в желудке», — подчеркнул медик. Он добавил, что это связано с поражением вирусом нижних долей легких, которые воспаляются и раздражают диафрагму.