Сопутствующие заболевания: в Москве от коронавируса скончались 7 человек

Количество заражённых коронавирусом COVID-19 в мире преодолело отметку в два миллиона человек и на поздний вечер среды, 15 апреля, составляло 2 046 357 инфицированных. Погибло от болезни 131 356 человек, выздоровело 506 684.

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В России болеют 24 567 человек, 208 заболевших умерло, 2006 вылечилось. В Москве, естественно, больше всего заболевших, их число за прошедшие сутки увеличилось на 1774 человека и составляет 14 776, умерших — 113 человек, вылечившихся — 1205.

«В Москве скончались 7 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология», — сообщает столичный штаб по коронавирусу.

Республика Алтай остается единственным регионом, где не зарегистрирован ни один заболевший коронавирусом. Под одному инфицированному в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Больше всего в мире заболевших в США, за сутки их число выросло на 13.309 человек и стало 622 923. Умерло в штатах от COVID-19 27 586 человек, причем, из них 1 792 — за прошедшие сутки.

В Германии, Испании, Италии и Франции соответственно: 133 209 заболевших и 3 592 умерших, 177 633 заболевших и 18 579 умерших, 165 155 заболевших и 21 645 умерших, 147 863 заболевших и 17 167 умерших.

В Китае 83 752 инфицированных, 3 352 умерших и 78 435 выздоровевших. В Абхазии и Папуа-Новой Гвинее по два заболевших и ни одного умершего.

Российский оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

Также 15 апреля стало известно о том, что США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Он пояснил, что взносы в организацию не будут поступать от США, пока Вашингтон не закончит расследование в отношении ВОЗ. Трамп обвиняет учреждение ООН в том, что оно поспособствовало стремительному распространению коронавируса COVID-19.

Одной из основных ошибок ВОЗ, по мнению американских властей, стало то, что она препятствовала введению ограничений на выезд из КНР и других стран в начале пандемии. «Они очень сильно противились тому, что мы сделали. К счастью, меня они не убедили, и я приостановил въезд из Китая, чем спас невероятное количество жизней, тысячи и тысячи людей умерли бы», — подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что ВОЗ поверила данным китайских властей о том, что вирус не передается от человека к человеку, что стало причиной вспышки заболевания. «Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше», — сказал глава Белого дома.

Американка Дженнифер Халлер стала первым в мире человеком, которому сделали вакцину от коронавируса. Об этом пишет издание The Telegraph.

Дженнифер — 44-летняя мать двоих детей из Сиэтла (крупнейший город в штате Вашингтон). О том, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний собирается проводить клинических испытаний вакцины от COVID-19, женщина узнала в ленте Facebook — по ее словам, она сразу же подала заявку на участие в эксперименте.

При этом Халлер и ранее предполагала, что подобные тестирования будут проводиться, поэтому решение об обязательном участии в испытании первой вакцины от коронавируса приняла задолго до объявления набора добровольцев.

Дженнифер сообщила The Telegraph, что решила стать первым человеком, получившим вакцину от COVID-19, из-за ощущения беспомощности.

«Я хотела предпринять что-то, потому что миллионы американцев не имеют таких возможностей, что есть у меня — я работаю на дому в небольшой технической компании. А они теряют работу — при том, что обязаны продолжать кормить свои семьи, платить по счетам», — пояснила американка.

Она добавила, что у нее были все условия, чтобы пойти на такой рискованный шаг, — дети выросли, есть поддержка от семьи и друзей, а также работа, позволяющая выстраивать гибкий график.

По словам Дженнифер, ее организм отреагировал на инъекцию вполне спокойно — только в течение одного дня у нее болела рука, однако потом все неприятные ощущения прошли без следа.

«Это всего лишь как прививка от гриппа», — пояснила участница эксперимента The Telegraph.

Местные СМИ также сообщили, что через 28 дней Халлер получит еще одну дозу вакцины. В целом под наблюдением врачей жительнице Сиэтла придется провести целый год — до весны 2021.

Сама Дженнифер считает, что в итоге эффективная вакцина обязательно будет создана, даже если на это потребуется длительное время. «Я буду гордиться тем, что когда-то была частью этого процесса», — заявила женщина.