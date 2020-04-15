Вирус из лаборатории: американцы нашли нулевого пациента

Пандемия коронавируса нового типа произошла из-за утечки из лаборатории Уханя, утверждает Fox News. «Многочисленные источники» рассказали телеканалу, что ученые работали там над выделением вирусов и борьбой с ними, чтобы доказать превосходство Китая над США в этом вопросе — задача создать биологическое оружие при этом не стояла. «Нулевым пациентом» предположительно стала сотрудница лаборатории, заразившаяся от летучей мыши и передавшая инфекцию молодому человеку, который впоследствии занес ее на рынок Уханя.

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Мир готовит 70 вакцин против коронавируса

— По состоянию на 16 апреля в мире заражены коронавирусом COVID-19 2 059 908 человек. Умерли от инфекции 134 165 заболевших, выздоровели — 513 772.

— Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о начале клинических испытаний трех вакцин от коронавируса. Всего же в мире разрабатывается более 70 препаратов для прививок, заявил он.

Коронавирус в России

— В Кремле было принято решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. По данным СМИ, о переносе парада официально сообщат до конца этой недели.

— Ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей российской экономики может составить почти 18 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА). При этом 15,5 млн человек могут оказаться невостребованными на рынке труда.

— Предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от распространения коронавируса, получат от государства деньги для выплат зарплат сотрудникам, заявил Владимир Путин. Безвозмездная финансовая поддержка компаниям в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника, трудоустроенного по состоянию на 1 апреля, поступит с 18 мая.

— Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 24 490, за сутки оно увеличилось на 3388. От коронавируса умерли 198 человек.

— Московская полиция составила девять тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции в городе. По словам министра столичного правительства Евгения Данчикова, это произошло за период с 11 по 15 апреля.

— На этой неделе число инфицированных коронавирусом в России продолжит расти, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее словам, эпидемиологическая линия показывает, что Россия находится в фазе роста заболеваемости.

США против ВОЗ

— Президент США Дональд Трамп приостановил выплату американских взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения: он считает, что во время пандемии коронавируса ВОЗ «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность».

— Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle, сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции. Как отмечается, вечером 14 апреля были протестированы 1767 моряков военно-морской группы.

— Власти Китая готовы выделить гражданам субсидии в размере $1,4 тыс. на покупку автомобилей, чтобы оживить пострадавший от коронавируса рынок, сообщает CNN. По изначальным прогнозам объем авторынка КНР к апрелю должен был составить более 6 млн проданных машин.