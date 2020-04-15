Школы, свадьбы и кафе: куда пускает Европа

После пасхальных праздников власти Италии, которая находится на третьем месте по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией, планируют меры по возобновлению коммерческой и производственной деятельности. Соответствующий декрет подписал премьер-министр страны Джузеппе Конте.

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В соответствии с текстом документа, в стране возобновили работу магазины книг, канцтоваров, а также торговые учреждения, где можно приобрести вещи для детей и новорожденных. Эти коммерческие предприятия открыты в дополнение к продуктовым магазинам, супермаркетам, аптекам и газетным киоскам, которые не закрывались.

Некоторые промышленные предприятия также приступили к работе. В перечень разрешенных правительством видов бизнеса были добавлены лесоводство, производство компьютеров, гидравлические работы, а также оптовая торговля бумагой и картоном. Всем другим предпринимателям была разрешена отправка находившихся на хранении грузов, а также доступ в производственные помещения для их охраны, консервации, уборки и дезинфекции.

Однако компании должны обеспечить сотрудникам безопасность: организовать соцдистанцию, регулярно проветривать помещения и обеспечить людей средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, те кто работает за рубежом могут въехать на территорию Италии сроком на три дня с возможностью продления времени пребывания еще на два дня. В случае если после этого возвращение к основному месту жительства невозможно, прибывшие на родину граждане будут отправляться на карантин.

В провинциях, которые считаются крупными очагами коронавируса, ослабление карантина пока не планируется. Общие меры по сдерживанию распространения COVID-19 в Италии продлены правительством до 3 мая.

Другие страны Европы, где число заболевших гораздо меньше, последовали примеру Италии. Так, австрийские эпидемиологи заявили, что в стране удалось выравнять показатели и уменьшить число больных на пике эпидемии. Тем не менее, полное возвращение к прежней жизни будет постепенным.

Согласно планам правительства, о которых было объявлено на выходных, с 1 мая откроются большие торговые центры и парикмахерские, а в середине мая, если ситуация не ухудшится, заработают рестораны и кафе.

Тем временем в Дании, с 13 апреля открылись детские сады и начальные школы. При этом преподавателям и воспитателям рекомендуется как можно больше времени проводить с детьми на свежем воздухе. В Норвегии правительство также решило открыть на следующей неделе детские сады, а с 27 апреля — начальные и средние школы. Училища и вузы будут посещать только выпускники.

Во вторник, 14 апреля, и правительство Чехии обнародовало план постепенного смягчения карантинных мер. Так, с 20 апреля заработают фермерские рынки, однако без возможности продажи готовой еды, а также ремесленные мастерские и центры по продаже подержанных автомобилей.

К тому же, пары снова смогут жениться — ограничение только на количество гостей, позвать можно всего 10 человек.

С 25 мая откроются точки общепита с террасами на улице, парикмахерские, музеи и галереи. С 8 июня — крупные торговые центры и мероприятия до 50 человек.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла также заявил, что пик заболеваемости COVID-19 пройден, однако в этой стране пока не будут смягчать карантинные меры. При этом сотрудники некоторых предприятий уже вернулись на работу.

Как передавал «Первый канал», в стране обязательным стало ношение не только масок, но и перчаток. Также всем предписано ежедневно стирать рабочую одежду при температуре не ниже 60 градусов.

Между тем, несмотря на самое большое число зараженных в мире, США также готовится к возобновлению работы предприятий. В Нью-Йорке, эпицентре эпидемии, губернатор штата Эндрю Куомо накануне предположил, что пик пройден и худшее позади, так как уменьшились показатели смертности и число больных, которым требуется реанимационная помощь.

По словам Куомо, он и губернаторы шести соседних штатов уже разрабатывают план по восстановлению экономической активности. Однако это можно будет сделать после массового тестирования, о начале которого пока объявлено не было.