«Главная проблема»: чем опасно бессимптомное течение COVID-19

В ряде регионов России число людей с бессимптомным течением коронавирусной инфекции достигло 50%, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В частности, в Московской области таких пациентов насчитывается около 52%.

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В среднем по России в настоящее время почти 30% случаев заболевания COVID-19 протекают без выраженной клинической картины, в то время как еще в начале марта фиксировалось лишь 10% бессимптомных заражений.

«Человек с бессимптомным течением коронавируса, безусловно, может заразить других людей. Сегодня это главная проблема», — пояснил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев РИА «Новости». Он уточнил, что в таком формате болезнь чаще всего переносят более молодые, здоровые и крепкие люди.

Доктор медицинских наук и профессор РАН Александр Лукашев рассказал «Газете.Ru», как протекает бессимптомное заболевание COVID-19. «Происходит размножение вируса в клетках слизистой, происходит выделение вируса, но не развиваются пневмония и даже воспалительные процессы», — пояснил он.

То, как будет протекать инфекция, зависит от индивидуальных генетических данных каждого человека, подчеркнул медик. С ним согласен и профессор-вирусолог Александр Бутенко.

«Это связано с индивидуальной чувствительностью людей – у кого-то более сильный иммунитет, у кого-то более слабый. Также это зависит и от массивности заражения. Например, у кого-то доза вируса для заражения могла быть совсем незначительной. Может и генетическая предрасположенность влиять – из-за измененной структуры генов некоторые люди могут быть вообще невосприимчивы к вирусам»,

— сообщил медик «Газете.Ru».

Бутенко отметил, что практически при всех вирусных инфекциях клинически выраженных случаев заболевания намного меньше, чем бессимптомных – благодаря этому обеспечивается коллективный иммунитет населения.

«Это механизм самоликвидации этих болезней, и к коронавирусу это тоже относится. Носители вируса без клинической симптоматики становятся иммунными и невосприимчивыми. И когда такая прослойка жителей страны достигнет в общей мере 50-60%, тогда и наступит конец эпидемии – просто не останется горючего материала для инфекции», — пояснил он.

Александр Лукашев подтвердил «Газете.Ru», что бессимптомное размножение любых вирусов – хорошо известный феномен в науке. «На самом деле в нашей жизни мы все очень часто заражаемся и не замечаем этого», — заметил он.

При этом он подчеркнул, что узнать, является ли человек бессимптомным переносчиком, возможно только с помощью молекулярных тестов. По его словам, в Москве такие анализы прямо на дому делает НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Только вот их сдача может оказаться довольно бессмысленной, отметил врач.

«Во-первых, вирус у бессимптомных больных выделяется в течение нескольких дней — и только в это время они заразны. Во-вторых, нет никакой гарантии, что вы, даже сдав тест, сможете уберечь близких»,

— пояснил Лукашев «Газете.Ru».

Поэтому так важно соблюдать все ограничительные мероприятия даже тем, у кого нет никаких выраженных симптомов, подчеркнул медик. «В данном случае помогут только самоизоляция, социальная дистанция, маски и мытье рук», — заключил профессор.

Бутенко в свою очередь советует тестироваться на коронавирус даже при отсутствии симптомов.

«В государственных медучреждениях и лабораториях при такой колоссальной загрузке, наверное, вряд ли примут тех, у кого нет клинически выраженной картины. Но, вероятно, за счет того, что частным лабораториям также дали лицензию проводить такие анализы, тест на COVID-19 можно сдать там. Это было бы очень полезно при нынешней ситуации»,

— сообщил эксперт «Газете.Ru».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что у бессимптомных больных коронавирусом заболевание развивается очень стремительно, от легкого кашля и насморка до реанимации и аппарата ИВЛ.

Ее слова подтвердил и пульмонолог Авдеев. «Сценарии могут быть разные, возможно, что сначала нет никаких проявлений коронавируса, а потом появляются осложнения», — сообщил он РИА «Новости».