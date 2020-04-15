24 тыс. зараженных: какой регион коронавирус обходит стороной

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в 65 российских регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Впервые такие диагнозы поставили в Чукотском и Ненецком автономных округах.

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За минувшие сутки число зараженных COVID-19 в России возросло на 3388. Таким образом, всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 из 85 регионов. Число выздоровевших увеличилось до 1986. За сутки от инфекции скончались 28 пациентов.

За весь период жертвами коронавируса в России стали 198 человек.

По состоянию на 14 апреля в России провели свыше 1 517 992 лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора. За минувшие сутки в стране сделали 91,9 тыс. тестов на COVID-19.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 130 137 человек — в том числе и те, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки власти были вынуждены усилить меры по контролю за населением. В большей степени они распространились на жителей Москвы и Подмосковья, где с 15 апреля начал действовать пропускной режим. Теперь для любой поездки нужен спецпропуск. Он представляет собой QR-код или код из букв и цифр.

Соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Эти правила распространяются только на поездки в личном или общественном транспорте. Пешеходы могу передвигаться без пропусков, если они делают это с учетом всех ранее установленных ограничений, которые предполагает режим самоизоляции.

Горожанам доступны три вида документов: для рабочих поездок, для посещения медучреждений и поездок в иных целях. Пропуски действуют до 30 апреля и предполагают безлимитное количество поездок.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции призвал принять экстраординарные меры для остановки распространения коронавирусной инфекции.

Он назвал крайне важным сотрудничество всех стран, в том числе в формате ЕАЭС. По словам президента, пандемия повлияла на все стороны жизни, причем практически во всем мире.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» назвала принятые российской стороной меры по борьбе с коронавирусом эффективными.

По ее словам, в стране наблюдается «очень хороший рост тестирования» на наличие заболевания.

Вуйнович также подчеркнула важность соблюдения режима самоизоляции в целях сдерживания распространения COVID-19 и снижения числа тяжелых случаев.

По ее словам, пик эпидемии коронавирусной инфекции в России пройдет скорее, если удастся остановить его передачу от человека к человеку. Она объяснила РИА «Новости», что все зависит от масштабности мер и соблюдения социальной дистанции.

«Чем скорее будет введена социальная дистанция и чем лучше будет она соблюдаться, чем быстрее будут выявляться случаи заболевания и чем лучше будет изоляция заболевших... тем быстрее мы увидим снижение числа инфицированных», — пояснила Вуйнович.

Она также обратила внимание на важность ношения медицинских масок и соблюдения правил гигиены.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, результаты самоизоляции в России станут видны к концу текущей недели. Она обратила внимание, что 30% инфицированных россиян переносят вирус бессимптомно. Есть и более высокие показатели — например, в Московской области у 52% заразившихся нет проявлений болезни. Поэтому находиться дома должны даже те, кто думает, что здоров, подчеркнула глава ведомства.

По последним данным, всего в мире более 2 млн зараженных.

За сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 71 тыс. человек по всему миру, сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эти показатели на 5 тыс. ниже данных за предыдущий день. Всего к данному моменту излечились свыше 485 тыс. пациентов, а жертвами стали более 126 тыс. инфицированных.