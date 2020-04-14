Выставили за дверь: в США застряли более 70 школьников из РФ

В США остаются 74 российских школьника старших классов, которые обучались в рамках курируемой Госдепартаментом программы «Secondary School Student Program», свернутой из-за пандемии коронавируса, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

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По ее словам, осенью прошлого года школьники из нескольких регионов России отправились в США учиться в американских учебных заведениях. Дипломат указала, что принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и американские представители до сих пор не предоставили Москве списков и сведений о том, где сейчас находятся школьники.

«Помимо этого, в Посольство России поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах. Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — возмутилась Захарова.

При этом она отметила, что американская сторона и родители школьников не сообщали в МИД России об этой программе и о том, что дети улетают в США. Все действия родителей данных школьников ни с кем из официальных российских властей не согласовывались.

«Они осуществлялись втайне от российских властей. Еще в 2014 году Россия была вынуждена отказаться от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов «FLEX». Это произошло из-за неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой. В Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что сейчас Москва пытается добиться у американской стороны исчерпывающей информации о школьниках.

В Министерстве просвещения России отметили, что обеспокоены из-за этой ситуации. Однако в настоящее время ведомство находится в контакте с МИД страны и получает полную информацию о происходящем. Также активно прорабатываются механизмы поддержки и защиты учащихся из России.

«Кто эти школьники, из каких регионов и были ли это частные инициативы родителей учащихся — в настоящее время вся информация выясняется», — указали в ведомстве.

Американская сторона опровергла слова Захаровой и Минпросвещения: посольство США в Москве указало, что передало МИД России сведения о находящихся за океаном школьниках еще 13 апреля, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь американского диппредставительства Ребека Росс подчеркнула, что в США находится 51 школьник, все они приехали из России в рамках частных обучающих программ, и в Вашингтоне занимаются подготовкой их отправки на родину.

В прошлом месяце Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

«Теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы — граждане России!» Разве? «Мы по закону граждане», — сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу», – заявила дипломат.

Перед этим она рассказала о звонке от «очень богатых лично ей не знакомых людей», которые попросили помочь с отправкой в Лондон частного самолета за их сыном, который «давно там живет». Представитель МИДа заявила, что в британской столице, по словам ее собеседников, происходит «коллапс», а в Англии «обнулили все медицинские страховки» и «никаких обязательств» больше нет.

В ответ Захарова иронично спросила, не является ли Лондон оплотом цивилизации, на что ей сообщили, что «тест [на коронавирус] стоит 450 фунтов стерлингов – порядка 45 тыс. рублей по нынешнему курсу.

«Только в Россию, только в Россию!» – привела чиновница слова богатых собеседников.

Она также раскритиковала тех граждан страны, кто уехал за границу и вкладывал туда деньги, пока народ восстанавливал страну после распада СССР.

По ее словам, богатых российских граждан «много лет оболванивали за их же деньги», а они «платили золотом за тлен, за иллюзию». Теперь же им «указали на дверь» со словами «ничего личного, просто бизнес».