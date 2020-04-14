Скрытые переносчики вируса: треть россиян болеют бессимптомно

Не допустить резкого ослабления мер

— К 15 апреля в мире заразились коронавирусом COVID-19 1 999 841 человек. Умерли 126 741 пациентов с инфекцией, смогли побороть болезнь — 483 501.

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— За сутки, по данным ВОЗ, в мире заразились 71 779 человек. Скончались в общей сложности 5369 заболевших.

— В ВОЗ призывают не допустить резкого ослабления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Это нужно делать постепенно, уверены в организации.

Болеют бессимптомно

— Президент РФ Владимир Путин призвал принимать экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса. По его словам, в нескольких странах вводятся чрезвычайные меры, однако справиться с распространением инфекции можно только общими усилиями.

— Результаты самоизоляции станут видны к концу текущей недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, 30% инфицированных в России переносят вирус бессимптомно. В некоторых регионах эта цифра выше — так, в Московской области у 52% заразившихся нет проявлений болезни. Поэтому дома находиться необходимо даже тем, кто думает, что он здоров, подчеркнула глава ведомства.

— Коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии четырех метров, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Он также отметил, что вирус способен сохраняться в воздухе от 30 минут до трех часов, а на поверхности предметов — до нескольких дней.

— Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и уже вышел на работу.

Застрявшие в США российские дети

— 74 российских школьника, прибывшие в США в сентябре 2019 года для обучения в местных образовательных учреждениях, не могут вернуться на родину из-за того, что отвечающая за эту поездку программа «Secondary School Student Program», курируемая американским Госдепартаментом, была свернута на фоне пандемии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook. Она добавила, что принимающая сторона отказывается нести ответственность за детей и до сих не предоставила России их списки и сведения о том, где они сейчас находятся.

— Число жертв коронавируса в США достигло 25 239 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 592 тысячи, выздоровевших – 44 тысячи. Вспышка COVID-19 в Штатах является самой крупной в мире, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

— В Италии число зараженных за сутки возросло на 675 — это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

— В то же время США приостановили взносы в ВОЗ. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, по мнению которого организация не справилась со своими функциями в борьбе с пандемией.