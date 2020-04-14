Радиус — 4 метра: как передается коронавирус

Коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку на расстояние до четырех метров, рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Кроме того, по его словам, инфекция живет в воздухе без носителя от 30 минут до трех часов, а на поверхности предметов — несколько дней.

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В своих заключениях специалист ссылается на исследование американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC), сообщает РИА «Новости».

Доктор медицинских наук и профессор РАН Александр Лукашев рассказал «Газете.Ru», что некоторые пациенты могут оказаться разносчиками коронавирусной инфекции даже после выздоровления.

«Такие данные действительно есть, они начали появляться еще в феврале в Китае. По всей видимости, размножение в легких может идти достаточно долго и, возможно, остаются какие-то очаги, где уничтожение вируса происходит не сразу — это объясняет тот факт, что отдельные пациенты могут быть при выписке отрицательными на коронавирус», — уточнил врач.

Вирус в легких возможно обнаружить посредством промывания бронхов. Однако эта инвазивная процедура несет опасность для медицинского персонала, поэтому делают ее не всегда, пояснил эксперт.

«По нашим правилам, считается, что человек выздоровел, если у него три отрицательные пробы на коронавирус.

Мы не знаем, как часто бывает выделение вируса после клинического выздоровления, но это означает, что люди после тяжелой формы COVID-19 должны более длительное время находиться в изоляции», — сказал медик.

Замуправляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) рассказал о том, что важно «не сойти в ума» в период режима самоизоляции. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он отметил, что социальная, а точнее, «асоциальная» дистанция между гражданами увеличивается. Епископ назвал самоизоляцию «самозаточением», а также подчеркнул, что важно «держать себя в интеллектуальной и физической форме», а также «не бросаться на ближнего».

«Есть и задача на будущее: не утратить человеческую общность и, выйдя из «самозаточения», остаться со-обществом», — добавил епископ Савва.

Он также призвал «закрепить память» о том, чего человек может легко лишиться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

Китайские медики, которые приехали в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, считают, что введенные властями меры по противодействию инфекции являются оперативными и эффективными. Об этом рассказал член делегации китайских медэкспертов Ван Кайли.

По его словам, правительство России и власти Москвы приняли правильные решения о введении мер. Также Ван Кайли похвалил российские СМИ, которые, по его мнению, ведут себя правильно.

«Группа экспертов полагает, что российское правительство, власти Москвы своевременно приняли эффективные меры», — добавил он.

Чуть ранее премьер-министры России и Франции Михаил Мишустин и Эдуар Филипп обсудили совместные исследования лекарств и вакцин против коронавируса, пишет пресс-служба правительства России. Также политики пришли к выводу, что российское и французское министерства здравоохранения могут совместно разрабатывать новые методы лечения.

В России в связи с пандемией жители начали скупать имбирь, куркуму и чеснок, считая, что эти продукты помогут им не заразиться COVID-19, сообщили российские ритейлеры.

Президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев подчеркивает, что заявления о способности каких-либо растений защитить человека от коронавируса и повлиять на иммунитет — выдумки.

«Продукты питания или растения не могут повысить иммунитет, потому что никакого повышения иммунитета вообще не бывает. Это бытовая ошибка», — сказал он.

Врач отметил, что когда вирус попадает в организм, у иммунной системы есть два выхода: либо уничтожить его, либо приспособиться.

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян подтвердил «Газете.Ru», что хотя правильное питание и не способно укрепить иммунную систему непосредственно, оно может повлиять на наш адаптационный потенциал (устойчивость к неблагоприятным факторам среды, – «Газета.Ru»).

По его словам, в условиях пандемии и режима самоизоляции людям стоит потреблять больше продуктов с высоким содержанием белка, который синтезирует необходимые антитела, — это могут быть мясо, рыба и яйца. Также Тутельян посоветовал вместо куркумы и имбиря принимать витаминно-минеральные комплексы.