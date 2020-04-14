«Терпят невыносимые боли»: как жесткий карантин запугал людей

Страны, в которых введен жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19, ждет опасный исход из-за строгих ограничительных мер, сообщил завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.

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«В жестком карантине мы можем наскочить на ситуацию, когда лекарство станет ядовитее, чем сама болезнь», — пояснил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что речь идет о государствах, которые «перегибают палку» — Россию, по словам медика, это не касается. При этом Никифоров не объяснил, что он имеет ввиду, называя строгий карантин ядовитым лекарством.

Эксперты уверены, что медик говорит о том, что из-за ограничительных мер, призванных спасти человечество, у граждан могут усугубиться другие заболевания.

«Люди боятся обращаться в медучреждения. Они сталкиваются с проблемами запущенных хронических и острых заболеваний, но занимаются самолечением, выискивая рецепты в интернете. Дело в том, что граждане запуганы — с ними никто толком не провел разъяснительную работу.

Известны случаи, когда людей доставляли с серьезными проблемами после четырех дней терпения невыносимых болей», — рассказал «Газете.Ru» председатель совета директоров сети клиник «Семейная» Константин Симкин.

Кроме того, в ФМБА могут говорить об экономических последствиях жестких карантинных мер, сообщила «Газете.Ru» директор Институт экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Чем более жесткий карантин, тем должен быть более короткий период его применения. Основная задача все-таки прервать цепочку заражений. Конечно, жесткий карантин может привести к экономическому кризису. Дело в том, что это не структурный кризис, не кризис перепроизводства или финансовых потоков, а кризис внешней силы. Это враг, который объявил эпидемиологическую войну», — отметила специалист.

Она пояснила, что решать экономические проблемы после жесткого карантина будет тяжело из-за того, что ранее человечеству не приходилось сталкиваться с такой формой кризиса. «Это проблемы, ранее не встречавшиеся в истории современного уровня развития, на котором сейчас находится человечество. Эпидемиологическая война ведется совершенно по другим правилам, которые нам предстоит еще освоить», — подчеркнула эксперт.

Ситуация может усугубиться, если ограничительные меры будут действовать долго, считает Симкин. «Чем жестче карантин и чем дольше страна будет на нем сидеть, тем, конечно, сильнее число безработных будет расти. Поначалу пострадает малый бизнес, а потом и средний, где и задействована большая часть людей в мире», — отметил врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Примером наиболее жесткого карантина, по мнению главы Института ВШЭ, является Греция. Там гражданам разрешено покидать дом, лишь получив пропуск. Их выдают только для служебных поездок, а также для похода в магазин — строго два раза в неделю. Выход на улицу без уведомления наказывается штрафом в размере €150 (около 13 тыс. рублей).

Отметим, что не менее жесткий режим введен в Малайзии. Там приостановил работу весь бизнес, за исключением самых необходимых организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги и обслуживающих телевещание. Также разрешено работать банкам, учреждениям здравоохранения и продуктовым магазинам. Однако приобретать людям продукты можно только в определенные часы утром и вечером.

На Тайване уже следят за местоположением граждан при помощи мобильного телефона. Если находящийся на карантине покинет дом или отключит телефон, к нему в течение 15 минут приедет полиция — такую систему власти страны называют электронным забором.

Между тем эксперты считают, что ограничительные меры, принятые в России, более лояльны и не приведут к усугублению ситуации. «Уверен, что все в России сделано правильно, очень грамотно составлено. С эпидемиологической ситуации к нашим властям вопросов нет. Что можно было сделать, сделано», — пояснил «Газете.Ru» врач-инфекционист Серебряков.

Такого же мнения придерживаются в Институте экономики здравоохранения ВШЭ. «Вот территории, которые колебались в выборе тактики по борьбе с коронавирусом, которые не привыкли соблюдать этот карантин и демонстрируют высокие показатели заболеваемости. Вакцины нет, и коллективного иммунитета в силу длительного существования вируса тоже, поэтому ситуация требует такого режима, как в России», — подчеркнула Лариса Попович.