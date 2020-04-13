Пожар в Чернобыле: огонь подошел к радиоактивным отходам

Лесной пожар в зоне отчуждения в Киевской области приблизился на расстояние двух километров к хранилищам радиоактивных отходов «Подлесный», куда свозили самые опасные высокоактивные вещества после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

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Как сообщает украинское Министерство энергетики и защиты окружающей среды, происходящее представляет критическую опасность, поскольку дальнейшее увеличение площади пожара может привести к загрязнению обширных окружающих территорий радиоактивной пылью.

Полиция уже задержала 27-летнего жителя села Раговка Полесского района, который признался, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы просто «ради забавы», однако, не предполагал, что огонь продвинется на столько километров.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

Правительство Украины уже выделило около 45 млн гривен из резервного фонда госбюджета для выплат спасателям и проведения операции по ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

«Ситуация критическая. Зона горит. Местные власти сообщают, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. Не выбрал ли кабмин тактику молчания, как советские власти в 86 году», — написал в Facebook директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

По его словам, пожар бушует уже десятый день, его пытаются тушить, но огонь быстрее переносится ветром.

«Сейчас огонь добрался до Припяти и самых смертоносных объектов зоны отчуждения.

Но власти говорят, что все нормально. Эта серия поджогов, по всем правовым признакам, является террористическим актом, который теперь выйдет за рамки страны и станет международным. Но это нормально, не обращайте внимания», — написал блогер.

Общественник отправил обращения с просьбой срочно отреагировать на ситуацию офису президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министру Денису Шмыгалю, министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю Антону Геращенко, а также председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину.

Сейчас площадь пожара превысила 35 га. Огонь уничтожил старые кладбища, леса, болота и целиком 12 бывших сел. В сети появились видеоролики, на которых видно, как от приближающегося огня по сожженным полям бегут лошади. К тушению пожара привлечены самолеты и вертолеты, но сбрасываемых ими тонн воды не хватает, чтобы потушить огонь.

Несмотря на то, что до Киева от места ЧП 110 км, в столице Украины Государственный научный-технический центр по ядерной и радиационной безопасности зафиксировал превышение мелкодисперсных частиц и вредных веществ, как характерных для горения леса, так и не совсем, например – большую дозу радиоактивного нуклида Цезий-137. Впрочем, позднее, специалисты заявили, что это превышение было кратковременным и уже прошло.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что радиационный фон находится в пределах нормы и нигде «не превышает естественных фоновых значений».

26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР, взорвался реактор. Ликвидацией аварии занималось более полумиллиона человек. Многие из них из-за облучения серьезно подорвали здоровье, некоторые умерли уже в первые месяцы после начала работ.

По экономическому ущербу, количеству погибших и пострадавших авария расценивается как крупнейшая в атомной энергетике за всю историю.

Стоит напомнить, что, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пытался в первый день после катастрофы понять, что произошло в Чернобыле, он получил ответ от самых заслуженных и орденоносных людей в этой сфере – президента Академии наук СССР Анатолия Александрова и главы Минсредмаша Ефима Славского.

«Ничего страшного, такое происходило и на промышленных реакторах, но обходилось. А чтобы избежать облучения, надо хорошо выпить, закусить и поспать», — пояснил Славский.