«На пороге катастрофы»: к чему приведет пожар в Чернобыле

Пламя подошло к Припяти

Пожар, который украинские спасатели не могут ликвидировать с 4 апреля, подобрался к Чернобыльской АЭС, сообщил член общественного совета при Госагентстве страны по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

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Чиновник пояснил, что к атомной станции пламя гонит ветер. Огонь охватил железнодорожную станцию Янов, которая находится в четырех километрах от Чернобыльской АЭС. Лесной пожар начался 4 апреля вблизи села Владимировка Котовского лесничества, позже еще один его очаг образовался около села Раговка, на площади около пяти гектаров. К 13 апреля огонь уничтожил многие заброшенные села Чернобыльской зоны отчуждения, а также Рыжий лес и закрытый военный городок Чернобыль-2 — частично погорел и сам город Чернобыль.

Пламя дошло до города Припяти — там возгорание обнаружилось в двух километрах от хранилища с высокоактивными радиационными отходами «Подлесный».

Государственное агентство Украины по вопросам зоны отчуждения заявило, что вблизи Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары. «Поступила информация, что в селе Рассоха продолжается верховой пожар, пришедший из села Старые Соколы. Также верховой пожар наблюдается в районе села Кривая гора, на левом берегу Припяти. Пожар, который был между прудом-охладителем и рекой Припять, погасили», — говорится в сообщении. Огонь, дошедший до открытого распределительного устройства, также потушили.

«Горят лишь камыши»

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины уверяют, что на большей части охваченной пожарами территории горит трава.

Однако представитель Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Наталья Дегтяренко призвала украинские власти рассказать об истинных масштабах пожара — она не верит, что «горят лишь камыши». «Прекратите наконец-то врать, что вы якобы контролируете ситуацию», — написала сотрудница предприятия в Facebook.

Пресс-секретарь Государственной экоинспекции Украины Игорь Тихолаз также считает, что Киев занимается «замалчиванием проблемы». «Люди, это не шутки. Мы на пороге новой катастрофы, если не начнем действовать уже сейчас. Сегодня порывы ветра до 15−20 метров в секунду, и где закончатся пределы пожаров в зоне отчуждения сегодня вечером — никому не известно», — заявил активист.

Радиационный фон в очаге пожара уже превышает норму в 16,5 раз, заявил исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов. В Киеве и области радиационная обстановка остается «стабильной, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышает допустимых значений», подчеркнули в госслужбе Украины по ЧС.

Несмотря на это, в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности страны отметили, что загрязненный воздух от пожаров Чернобыльской зоне отчуждения уже надвигается на Киев. По данным ведомства, он содержит опасный цезий-137, который может вызвать в организме человека внутреннее облучение.

«Траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев», — уточнили в центре.

При этом концентрация движущегося в сторону столицы цезия-137 на один квадратный метр не представляет угрозы для жителей этих местностей, успокаивают специалисты.

По последним данным ГСЧС Украины, тушением пожаров занимаются 362 человека и 85 единиц техники. В том числе три самолета Ан-32п и три вертолета ГСЧС, которые 12 апреля осуществили 111 сбросов 306 тонн воды на охваченную огнем территорию. Но глава ведомства Андрей Ватолин все еще называет ситуацию с чернобыльскими пожарами напряженной.

По оценке исполняющей обязанности председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерины Павловой, ущерб от пожаров в Чернобыле уже составил десятки миллионов гривен.

Причины возгорания

В Национальной полиции Украины сообщили, что виновник пожаров уже установлен – им оказался 27-летний житель села Раговка. На допросе предполагаемый злоумышленник признался, что «для забавы в трех местах поджег мусор и траву». После этого ветер понес огонь дальше, из-за чего молодой человек не смог потушить костер. Против сельчанина возбудили уголовное дело по статье об уничтожении объектов растительного мира, согласно которой ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Накануне задержали еще одного мужчину, которого считают причастным к возгоранию. В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о 37-летнем правонарушителе, местном жителе, который сжигал мусор возле дома, а тлеющие остатки погрузил на тележку, отвез за пределы села и высыпал на сухую траву. По данным полиции, он видел, что сухостой занялся огнем, но не стал вызывать правоохранителей или спасателей. Мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Между тем существует и другая версия произошедшего — член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко считает, что причиной пожаров в зоне отчуждения могли стать сталкеры, которые исследовали местность, заброшенную после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

«На этот раз эти поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на «тропе жизни» сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают»,

— заявил он радио «Громадське».

При этом Емельяненко добавил, что в происшествии виноваты «две стороны: это и человек, который делал поджоги, и люди, которые это допустили».