«Не в лучшую сторону»: Путин о ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и «не в лучшую сторону», все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.

В частности, российский лидер поручил правительству обновлять прогнозы по коронавирусу и ежедневно докладывать ему о ситуации.

«Ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов», — подчеркнул Путин.

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Президент признал, что в России ситуация выглядит лучше, чем в других странах, однако призвал не расслабляться, поскольку пик эпидемии коронавирусной инфекции еще не пройден. При этом он заявил, что если в регионах не будет приниматься достаточно мер для предотвращения распространения вируса, он будет рассматривать это как преступную халатность. «Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ. Я еще раз хочу на это обратить внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, и со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера», — сказал Путин на совещании.

Президент назвал разгильдяйством тот факт, что в некоторых субъектах не исполняются санитарные нормы и попросил специалистов на местах, руководителей субъектов России, врачей, глав предприятий относиться ко требованиям главных санитарных врачей серьезно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что если цифры по количеству новых зараженных с каждым днем и увеличиваются, то это происходит постепенно — по 17-18%, что дает основания полагать, что в стране не будет взрывного развития ситуации. Однако понять, вышла ли Россия на плато по распространения заболевания по стране, можно будет только 14-16 апреля.

«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, который мы ожидаем, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», – считает Голикова.

Ранее Минздрав рекомендовал медикам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрительный, передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину. Федеральные специалисты отметили, что симптомы респираторной вирусной инфекции похожи с основными признаками коронавируса на ранней стадии заболевания — температура выше 37,5 °C в сочетании с сухим кашлем, одышкой, ощущением заложенности в грудной клетке, болью в горле, насморком и другими катаральными симптомами.

Кроме того, рекомендовалось использовать для лечения комбинированный метод с использованием препаратов против коронавируса, не дожидаясь результатов мазка на определение заболевания.

В Минздраве также отметили, что сезонные ОРВИ уже идут на спад, но распространение коронавируса по-прежнему растет.

«Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», — отмечается в рекомендациях.

Пока в Минздраве рекомендуют каждого пациента с симптомами ОРВИ рассматривать как потенциально зараженного коронавирусом, к московским стационарам выстраиваются пробки из машин скорой помощи. Ранее в сеть попало видео, на кадрах которого было видно, что перед клиническим центром ФМБА в Химках образовался затор. Автор ролика, якобы сотрудник неотложки, рассказал, что сам сдавал пациентку в течение девяти часов.

Позже власти столицы объяснили эту ситуацию сильным наплывом госпитализированных из-за эпидемии коронавируса. «За последние сутки количество больных, которое московская «скорая» отвозит в стационар, увеличилось до 1,3 тысячи, неделю назад было в два раза меньше. «Скорая» везет туда, где появляются койки, а они появляются неравномерно», — рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в эфире программы «Время» на Первом канале.

При этом он отметил, что к такой ситуации стоит отнестись с пониманием, так как главное, что всем пациентам оказывают необходимую помощь.

Ранее вице-мэр Москвы обратила внимание, что медики и стационары столицы работают «на пределе», так как вслед за увеличением количества больных растет и нагрузка на здравоохранение города.

На 13 апреля в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Из них 11 513 человек находятся в Москве. За все время по стране жертвами заболевания стали 148 человек, вылечились 1470. За последние сутки врачи выявили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах страны.