Не только COVID-19: как мошенники обманывают пенсионеров

В последнее время на фоне пандемии коронавируса увеличились случаи мошенничества, жертвами которых становятся пенсионеры. Тем не менее, схемы обмана доверчивых граждан все еще связаны не только с COVID-19 — аферисты продолжают совершенствоваться в составлении самых разных планов своих махинаций.

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Так, 13 апреля стало известно, что в Москве злоумышленник похитил у 68-летнего мужчины более одного миллиона рублей с помощью мобильного приложения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Пенсионеру позвонил неизвестный человек и посоветовал ему установить на телефон программу, которая якобы поможет эффективнее хранить накопленные сбережения, рассказал сам пострадавший сотрудникам полиции.

Мужчина последовал рекомендации и скачал предложенное приложение, после чего мошенник получил удаленный доступ к управлению телефоном пенсионера —

преступник сразу же перевел себе все деньги, хранившиеся на счете пострадавшего. Общая сумма составила 1 млн 213 тыс. рублей.

В Следственном комитете по Москве заявили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное по статье «Кража в особо крупном размере».

В этот же день в столице задержали группу мошенников, продававших пожилым людям ненастоящие лекарства, заявили в столичном ГУ МВД. В полицию обратилась 78-летняя женщина, которая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представившийся работником поликлиники. Он сообщил пенсионерке, что у нее обнаружили рак и ей необходимо приобрести лекарства на сумму более 470 тыс. рублей.

Перепуганная женщина согласилась и сообщила мошенникам свой адрес — через несколько часов курьер принес ей три емкости с «препаратом», за который она без раздумий заплатила. Только спустя некоторое время пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенничества.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, двое задержанных приехали в Россию из соседнего государства и живут в Московском регионе. Уточняется, что ранее они уже были судимы за аналогичные преступления.

По данным следствия, предполагаемые злоумышленники приобрели базу с персональными данными жителей Москвы, по которой ежедневно обзванивали от 20 до 50 пожилых людей, представляясь врачами. Когда те соглашались купить предлагаемый медицинский препарат, задержанные приезжали к своим жертвам на дом и вместо обещанных лекарств продавали им простой раствор глюкозы.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», аферистов взяли под стражу. В СК сообщают, что в настоящее время полицейские выясняют, кто еще мог стать жертвой предполагаемых преступников.

В Югре же мошенники обманули 65-летнего мужчину на 4 млн рублей, воспользовавшись более распространенной схемой — игрой на фальшивых фондовых биржах.

Неизвестный человек позвонил пенсионеру, представился брокером организации «Miglbank» и предложил мужчине заработать на бирже большую сумму. Позвонивший заверил, что сам обучит пенсионера, а также будет в дальнейшем курировать весь процесс.

После того, как пожилой человек согласился, «брокер» заявил, что тому необходимо скачать специальную программу и внести туда небольшую сумму денег, чтобы начать играть. Затем он попросил 65-летнего мужчину отправить ему фотографии всех своих банковских карт.

Пенсионер сделал все, что просил злоумышленник, после чего ему на мобильный телефон начали приходить разовые пароли, которые он также сообщал «брокеру».

«Таким образом, потерпевший сообщил мошенникам более 40 кодов, в результате чего лишился денежных средств в сумме 4 млн 150 тыс. рублей, которые были накоплены в течение нескольких лет»,

— заявили в региональном ГУ МВД. Там уточнили, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

Аферисты все же продолжают использовать и страх перед COVID-19 в своих целях. Так, в МВД России предупредили об участившихся случаях мошенничества, связанных с нарушением режима самоизоляции.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники присылают гражданам sms с требованием оплатить штраф в размере от 4 тыс. рублей за несоблюдение карантина. При этом в сообщении говорится, что сделать это можно, переведя деньги по указанному номеру телефона через терминал сотовой связи. В МВД подчеркнули, что подобные sms — фальшивые.