Лучше дома: как погибают нарушители самоизоляции

Нарушивший режим самоизоляции москвич выпал из окна 15-этажного дома, однако смог выжить. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

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По данным правоохранительных органов, 36-летний мужчина пришел в гости к подруге и решил сделать фотографию на память. Для этого он забрался на подоконник, однако не удержал равновесие и выпал из окна.

«В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от очевидцев, что на 15-м этаже многоквартирного дома, расположенного на Рождественской улице, мужчина повис на карнизе окна», — сообщили в полиции.

До приезда полицейских подруга мужчины пыталась самостоятельно достать его, однако у нее не хватило сил. Снять любителя селфи с карниза удалось только усилиями прибывших на место сотрудников ГУ МВД, которые тут же выписали ему штраф за нарушение самоизоляции.

«В настоящее время мужчина и женщина доставлены в опорный пункт полиции, где дают объяснения. Участковый уполномоченный полиции установил, что потерпевший находился в гостях в соседнем доме. Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции», — заключили в пресс-службе столичной полиции.

Ранее нарушение режима самоизоляции закончилось трагично для жителей поселка Елатьма в Рязанской области — там компанию из пяти человек, вышедших прогуляться вопреки правилам, расстрелял возмущенный сосед. Об этом сообщается на сайте местного Следственного комитета.

По данным следователей, трагедия произошла вечером 4 апреля. Тогда компания молодых людей собралась под окнами жилого дома, нарушая режим самоизоляции. 32-летний местный житель Антон Франчиков сделал им замечание, на которое они никак не отреагировали. Разозлившись, мужчина высунулся из окна с ружьем и застрелил троих участников посиделок — среди них оказались молодожены 22 и 24 лет. После этого он вышел на улицу, догнал двоих оставшихся молодых людей и застрелил их.

Спустя два часа после происшествия полицейским удалось задержать Франчикова, который пытался скрыться от следствия. «В ходе допроса и проверки показаний на месте мужчина показал, что он действительно произвел выстрелы в людей, наглядно продемонстрировав свои действия, однако объяснил это якобы необходимой обороной. Несмотря на это, совокупность доказательств позволила предъявить ему обвинение», — заявили в СК.

В тот же день, 4 апреля, нарушение режима самоизоляции привело к трагической гибели украинского блогера Павла Петеля и двоих его приятелей. Молодые люди на большой скорости влетели в припаркованную фуру на автомобиле и скончались на месте. ДТП произошло в районе Подольска, сообщает РЕН ТВ.

Выйти из дома, нарушив предписание властей, также решил пенсионер из Хабаровска. Мужчина отправился погулять в один из закрытых парков и вышел на лед, который оказался слишком тонким и проломился под его весом.

Очевидцы заметили тонущего мужчину и вызвали спасателей. Однако оперативно попасть к водоему последним не удалось — вход в парк преграждал шлагбаум, который им пришлось для начала убрать. Как сообщал телеканал «Россия 24», за это время мужчина успел наглотаться ледяной воды и позже скончался в машине скорой помощи.

Еще один нарушитель самоизоляции поплатился жизнью в одной из стран Восточной Африки — Руанде. Как сообщает New York Post, мужчина отправился на рыбалку, где на него напал голодный крокодил. По данным СМИ, выжить ему не удалось.

«Его убил и съел крокодил. Этот человек нарушил распоряжение об обязательном пребывании дома, оказавшись таким образом в числе тех крайне немногочисленных граждан, которые не сотрудничают с властями в борьбе с коронавирусом», — рассказала глава южного района Руанды Элис Кайтеси.