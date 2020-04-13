Москва криминальная: самые опасные регионы России

Москва оказалась наиболее криминальным регионом России по итогам первых двух месяцев 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Министерства внутренних дел РФ.

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В столице за январь-февраль зарегистрировали 23,9 тыс. совершенных преступлений. На втором месте — Московская область, там правоохранительные органы зафиксировали 12,1 тыс. случаев, подпадающих под Уголовный кодекс.

Третье место по уровню преступности занял Краснодарский край – там за начало 2020 года зарегистрировано 12 тыс. уголовно наказуемых деяний. На четвертом и пятом местах — Челябинская и Ростовская области (10,2 и 9,6 тыс. соответственно).

Наименее «криминальными» субъектами Российской Федерации за указанный период стали Ненецкий автономный округ, где произошли 124 преступления, и Чукотский АО — там полиция зарегистрировала 126 уголовно наказуемых действий. На третьем месте с конца – Ингушетия (322 преступления), Магаданская область (472) и Калмыкия (508).

В сравнении с январем-февралем 2019 года уровень преступности в стране возрос на 4,1% – по России МВД зарегистрировало 327,3 тыс. случаев.

В середине марта президент России Владимир Путин заявил, что в России каждое второе преступление не раскрывается, а уровень преступности в целом вырос — он потребовал от правоохранительных органов провести глубокий анализ проблем и принять конкретные проработанные меры.

В стране совершается много убийств — за девять месяцев 2019 года в России 18 тыс. человек погибли от рук преступников. Однако, по данным МВД, это число уменьшилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кроме того, количество пострадавших от рук преступников за этот же период — более 28 тыс. Этот показатель сократился на 5,1% по сравнению с 2018 годом. Всего за девять месяцев 2019 года в России было зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Кроме того, МВД выявил 255 тысяч человек, которые подозреваются в совершении кражи на территории России в 2019 году. Отмечается, что более 12 тысяч преступлений связаны с транспортом. Зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев хищения грузов и около 400 краж цветных и редкоземельных металлов. Именно кража — наиболее распространенное преступление в России.

По данным МВД, большинство преступлений совершается в городах — на сельскую местность приходится каждое пятое происшествие.

Аналогичную статистику преступлений МВД публиковало в прошлом апреле. Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год. Рядом расположилась Московская область, там правоохранители зафиксировали порядка 80 тыс. случаев, подпадающих под Уголовный кодекс. На третьем, четвертом и пятом местах расположились Краснодарский край (68 тыс. преступлений), Челябинская область (64,8 тыс.) и Башкирия (57,4 тыс).

Санкт-Петербург занял тогда восьмое место в рейтинге криминогенных регионов.

Меньше всего преступлений совершали на Чукотке — там зафиксировано только 748 преступлений за год. В Ненецком автономном округе чуть больше – 857 случаев нарушения уголовного кодекса. Всего в 2018 году в РФ закон нарушили около 2 млн раз.

Стоит отметить, что за девять лет уровень преступности в Москве неуклонно снижался — об этом в октябре прошлого года сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «С конца нулевых годов и по сравнению с 2010-м годом разбойных нападений стало в пять раз меньше, угонов машин и квартирных краж — в четыре раза, убийств — в два раза», — отметил столичный градоначальник.

По словам мэра, ежегодно в Москве совершается около 300 тыс. преступлений. Порядка 60% из них, как и раньше, совершают приезжие. При этом доля мигрантов в снизилась: если раньше закон нарушали 25% из них, то теперь — 14%. По-прежнему высоким остается процент преступлений, совершаемых заезжими «гастролерами» из других регионов РФ.