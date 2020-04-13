За рулем и в метро: москвичам начали выдавать пропуска

Жители Москвы теперь могут оформить цифровые пропуска для перемещений по городу — соответствующий раздел запустился на официальном сайте мэра и правительства столицы. Возможность передвижения можно также подтвердить действующим служебным удостоверением.

Власти Москвы ввели три типа пропусков — для поездок на работу, для посещения больниц и поликлиник, а также для продолжительного выхода из дома в личных целях. Проверять пропуска сотрудники правоохранительных органов начнут с 15 апреля.

Пропуск «рабочий» — для тех, кто должен присутствовать на рабочем месте или же по служебной необходимости ездить по городу, — маршрутом передвижения не ограничен и выдается на срок до 30 апреля, вплоть до окончания объявленного властями периода всеобщей самоизоляции. Для посещения медучреждений пропуск выдается на один календарный день, но получить его можно ежедневно. Разрешения на поездки в личных целях выдаются также сроком на один день — однако оформить его можно не более двух раз за неделю.

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Как будет работать система: выйдя из дома с пропуском, москвичи должны будут предъявить по требованию полицейского паспорт и цифровой пропуск – либо на экране смартфона, либо в распечатанном виде.

Это необходимое условие для поездок на любом виде личного транспорта — машине, мотоцикле, скутере, а также – общественного (метро, такси, МЦК, МЦД, пригородные электрички, автобусы, троллейбусы и трамваи).

Пешеходам пропуск не нужен.

Отмечается, что полученный в Москве пропуск действует и в Подмосковье. Для поездок в столицу получить код нужно жителям других субъектов Российской Федерации.

Важно добавить, что созданное Минкомсвязью мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» не будет распространяться на Москву. Программа запущена в тестовом режиме. В ведомстве отмечают, что программа может быть использована для предоставления ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

12 апреля оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что за минувшую пятницу порядка 3,5 млн жителей столицы покидали дома на шесть и более часов. «При этом 4,4 млн человек находились дома и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции», — отмечается в сообщении оперштаба. Данные приводятся на основании информации от операторов сотовой связи.

Пропускной режим с 15 апреля вводится в столице именно из-за большого числа нарушений режима самоизоляции, добавили в штабе. «3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких», – говорится в сообщении.

Еще 4 апреля министр столичного правительства, глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что технически Москва готова к введению специальных кодов для выхода на улицу. Власти города предупреждали тогда, что могут прибегнуть к этой мере, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится или увеличится количество нарушений домашнего режима.

Режим самоизоляции действует в Москве, как и в ряде других российских регионов, с 30 марта. Согласно указу мэра Москвы, жителям города разрешается выходить на улицу только в определенных случаях. Горожане могут сходить за продуктами в ближайший продуктовый магазин, супермаркет или на рынок (ярмарку). Можно также выйти из дома, чтобы посетить зоомагазин, аптеку, банк или салон связи. Кроме того,

дозволяется выйти на улицу для обращения за скорой помощью, выгула собаки в пределах 100 метров от места проживания, для посещения работы (если есть справка от работодателя) и чтобы выкинуть мусор.

Если житель столицы нарушит эти правила, то ему грозит штраф до 5 тыс. рублей. В случае если организация не соблюдает предписанные властями правила и продолжает осуществлять временно запрещенную деятельность, руководству грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 10 тыс. случаев COVID-19. Число выздоравливающих растет — уже почти 700 человек вылечились от коронавирусной инфекции, но и количество жертв тоже меняется в худшую сторону, причем о новых смертях сообщается ежедневно, — умерли 72 пациента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, обращаясь к гражданам, что ситуация обязательно изменится к лучшему, вопрос только в сроках. В правительстве РФ подчеркивали, что сроки выхода из эпидемиологической ситуации зависят от тщательности соблюдения россиянами режима самоизоляции.