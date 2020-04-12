Новые жертвы: В Москве умерли еще десять больных коронавирусом

В Москве скончались 10 человек, у которых был выявлен коронавирус, а также диагностирована двусторонняя пневмония. Среди них были и пациенты младше 45 лет, рассказали в оперативном штабе столицы.

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«Среди умерших — пациенты от 39 до 80 лет. 39-летний пациент страдал гипертонией. Все больные имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди них — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз», — говорится в сообщении оперштаба.

В 82 российских регионах на воскресенье, 12 апреля, выявлено 15770 зараженных коронавирусом, 1291 человек выздоровел, 140 (с новыми жертвами в Москве) погибли. При этом порядка 150 тыс. россиян находятся под медицинским наблюдением. При этом большинство из инфицированных находятся в столице — 10158 человек.

Только за последние сутки в России положительные тесты на коронавирусную инфекцию получили 2186 граждан страны в 52 регионах. За это же время погибли 24 человека, полностью победили заболевание 246 пациентов.

По-прежнему по количеству новых заболевших лидирует Москва. Здесь за сутки выявлено 1306 новых инфицированных. Следом за ней идет Московская область — 278 новых случаев коронавируса. При этом 85% новых столичных зараженных — люди в возрасте до 65 лет, передает оперштаб.

Так, почти половина из заболевших — пациенты до 45 лет. В эту категорию входят взрослые и дети. Их процентное соотношение составляет 45% и 3,5% соответственно. 36% — зараженные коронавирусом в возрасте от 46 до 65 лет. При этом оставшиеся 15,5% — это москвичи, которые старше 66 лет.

«В Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусом. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в 2 раза», — обращает внимание столичный оперштаб.

Вместе с ростом тяжелых больных увеличивается и нагрузка на медиков. Так, по словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, столичные стационары и служба скорой помощи работают на пределе.

Накануне в сеть попало видео, на котором показывалась пробка из машин скорой помощи перед клиническим центром ФМБА в Химках. Запись якобы выложил сотрудник «скорой», который уже «сдал» пациентку в клинический центр. По его словам, этот процесс занял девять часов. На кадрах видна «очередь» из нескольких десятков машин скорой помощи. «Началось. Кого тут только нету: одиннадцатая, двадцать шестая, пятьдесят седьмая…», — перечислил автор видео номера подстанций, откуда прибыли машины медиков.

Позднее московские власти объяснили, что в сутки медики привозят в стационар более 1 тыс. человек, в связи с этим чиновники просят отнестись с пониманием к такому количеству машин «скорых» и соответственно образованию пробок.

«За последние сутки количество больных, которое московская «скорая» отвозит в стационар, увеличилось до 1,3 тысячи, неделю назад было в два раза меньше. «Скорая» везет туда, где появляются койки, а они появляются неравномерно. Такая череда ожидающих машин появляется, когда открывается новая клиника на эти цели», — сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в эфире программы «Время» на Первом канале.

Поэтому, объяснил руководитель ведомства, возникают трудности с приемом больных. К этому, считает он, нужно отнестись с пониманием. «Главное, что всех больных принимают и оказывают им помощь на высоком уровне», — заключил Хрипун.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил в интервью РИА «Новости», что Россия по показателям заболеваемости коронавирусом еще не достигла своего пика. В настоящее время, уверен он, страна находится только у его подножия. «Я вам точно говорю: никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — подчеркнул глава столицы.

В свою очередь, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что понять, вышла ли Россия на плато по распространению коронавируса, можно будет только в середине будущей недели, то есть примерно 14-16 апреля.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, который мы ожидаем, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — такое мнение выразила Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».