Инфекция в интернате: въезд в Вязьму закрыт из-за вируса

В Смоленской области у 86 человек из дома-интерната для престарелых и инвалидом подозревают коронавирусную инфекцию. В их число входят как проживающие там, так и работающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации области после экстренного совещания, который провел губернатор региона Алексей Островский.

«На данный момент тестирование на заражение прошли 306 человек, в их числе — как проживающие в доме-интернате, так и персонал. Эта работа продолжается. Положительный результат зафиксирован у 1 человека. По предварительным данным под подозрением на вирус — 86 человек», — отметила на совещании замгубернатора Полина Хомайко.

Она сообщила главе региона, что некоторые сотрудники соблюдают режим самоизоляции на дому, «к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов». Хомайко обратила внимание, что круг лиц, с которыми общались сотрудники интерната «достаточно широк». В то же время «определен перечень организаций, с которыми сотрудничал дом-интернат». Руководству этих учреждений объяснили ситуацию и меры предосторожности.

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«Персонал данных учреждений будет придерживаться режима самоизоляции, также у них будут взяты анализы на COVID-19. Что касается самого интерната, то сейчас все проживающие здесь разделены на две зоны: те, у кого выявлен предварительный диагноз, находятся в изоляции и не контактируют с теми, чей тест был отрицательный», — отчиталась Хомайко.

Островский обратил внимание, что следует разделить специалистов, которые работают с зараженными коронавирусом и тех, кто будет работать со здоровыми пациентами. «Хочу обратить внимание, что обслуживать пациентов в одном отделении и в другом также должны разные врачи и медсестры. Очень важно, чтобы специалисты, работающие в зоне карантина, не взаимодействовали с пациентами, у которых коронавирус не выявлен», — подчеркнул губернатор Смоленской области.

Хомайко отметила, что в Вяземской центральной районной больнице есть 28 коек, а также 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Эта больница готова принять в случае необходимости пациентов. Кроме того, туда могут привезти дополнительные аппараты ИВЛ.

В то же время замгубернатора считает, что в связи с распространением коронавируса в Вяземском доме-интернате необходимо организовать питание особым образом. «Во избежание распространения инфекции считаю целесообразным готовить еду за пределами интерната и поставлять ее в одноразовой посуде. Для реализации этого предложения необходимо порядка 1 миллиона рублей», — заявила Хомайко.

Островский препятствовать не стал, отметив, что «любые деньги, которые потребуются», будут выделены, так как «жизнь человека бесценна».

Кроме того, губернатор принял решение ограничить въезд на территорию Вяземского городского поселения до 30 апреля включительно. Это будет касаться тех, кто не имеет постоянной регистрации по месту жительства в границах поселения. При этом исключения составляют врачи, сотрудники МЧС и другие служащие, которые «обеспечивают здоровье и безопасность граждан». При этом им необходимо будет пройти измерение температуры.

«В случае, если температура будет выше 37 градусов, гражданин ко въезду не допускается и будет доставлен в ближайшую медицинскую организацию. Вязьму нужно максимально изолировать для безопасности как самих вязьмичей, так и жителей других районов нашей области», — считает Островский.

Это совещание в онлайн-формате состоялось после сообщений о том, что в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Ранее сообщалось, что у одного из сотрудников соцучреждения предварительно подтверждено заражение COVID-19, передает РИА «Новости».

По данным агентства, общее число инфицированных коронавирусом в Смоленской области на воскресенье, 12 апреля, составляет 21 человек.

За последние сутки количество зараженных в России увеличилось на 2186 человек. Новые случаи короанвируса были выявлены в 52 регионах. Всего количество зараженных в стране составляет 15 770 человек в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.