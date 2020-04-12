Заразят семьи: оперштаб заявил о 3,5 млн нарушителей карантина

Цифровые пропуска для передвижения по Москве на транспорте были введены в связи с большим количеством людей на улицах города. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

По данным геоаналитики операторов сотовой связи, в пятницу, 10 апреля, порядка 3,5 млн человек покидали свои дома более, чем на 6 часов. «При этом 4,4 млн человек находились дома и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции», – отмечается в сообщении оперштаба.

Из-за опасности таких перемещений и были введены с 15 апреля цифровые пропуска для передвижения по Москве на транспорте. Оперштаб утверждает, что по возвращении с улицы один человек, подхвативший вирус, может заразить всю семью – а это в среднем 2-3 человека.

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«Это означает, что 3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких», – добавили в штабе.

Пропускная система подразумевает, что ходить пешком можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения. Чтобы получить пропуск — нужно подать заявление в онлайн-форме на портале mos.ru. «Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым», — отмечают власти столицы.

Еще 4 апреля министр столичного правительства, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что технически Москва готова к введению специальных кодов для выхода на улицу. Власти города предупреждали тогда, что

могут прибегнуть к этой мере, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится или увеличится количество нарушений домашнего режима.%

Код-пропуск будет представлять собой комбинацию букв и цифр. Его стоит сохранить на телефон, получить по электронной почте или распечатать, так как этот код необходимо носить с собой так же, как и документы, удостоверяющие личность.

С этим кодом можно передвигаться по городу — если возникнет надобность покинуть пределы своего района или же городскую черту.

Благодаря коду москвичи смогут передвигаться по городу пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле. При этом власти столицы планируют ввести меры ответственности за отсутствие этого специального пропуска. Отмечается, что порядок выдачи, использования и проверки кода будет закреплен отдельным нормативно-правовым актом.

Отслеживать перемещения горожан власти планируют при помощи камер видеонаблюдения, данных мобильных операторов, а также силами полицейских.

За пару дней до этого, в самом начале апреля, московский градоначальник Сергей Собянин отметил, что пока нет необходимости вводить систему спецпропусков. По его словам, столичные жители ответственно подошли к вопросу соблюдения правил самоизоляции. Собянин добавил, что горожане «ведут себя корректно», поэтому власти пока не собираются вводить карантин с жестким пропускным режимом.

Но он подчеркнул, что к этому вопросу чиновники могут вернуться в случае обострения ситуации с коронавирусом.

Режим самоизоляции действует в Москве, как и в ряде других российских регионов, с 30 марта. Согласно указу мэра Москвы, жителям города разрешается выходить на улицу только в определенных случаях. Горожане могут сходить за продуктами в ближайший продуктовый магазин, супермаркет или на рынок (ярмарку). Можно также выйти из дома, чтобы посетить зоомагазин, аптеку, банк или салон связи. Кроме того, дозволяется выйти на улицу для обращения за скорой помощью, выгула собак в пределах 100 метров от места проживания, для посещения работы (если есть справка от работодателя) и чтобы выкинуть мусор.

Если житель столицы нарушит эти правила, то ему грозит штраф до 5 тыс. рублей. В случае если организация не соблюдает предписанные властями правила и продолжает осуществлять временно запрещенную деятельность, руководству грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.

10 апреля Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в столице пока не наступил, но город оказался у его «подножия». Он подчеркнул, что необходимо максимально подготовить медицинскую систему, делать как можно больше тестов на COVID-19 и обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина.