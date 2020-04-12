Пандемия усиливается: в России растет число заболевших COVID-19

Коронавирус COVID-19 за прошедшие сутки в России диагностировали у 2180 человек, всего инфицированных в стране к полудню 12 апреля – 15 792 человек. Умерло за минувшие сутки в России 24 человека, общее же количество жертв COVID в нашей стране составляет 132 человека.

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Вместе с тем, число выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 239 человек и суммарно на сегодня равняется 1293, сообщает штаб по коронавирусу.

Лидером по числу заболевших остается Москва – за сутки их количество выросло на 1,3 тысячи человек и равняется 10 158 инфицированных. Умерло в столице 72 человека, выздоровело – 687.

Стоит отметить, что в Москве 85% заражений пришлось на людей младше 65 лет. Меньше всего заболевали дети. Из общего числа заболевших процентное соотношение инфицированных несовершеннолетних составило 3,5%.

Еще 45% заболевших – это люди от 18 до 45 лет, 36% — лица старше 46, но младше 65 лет. Людей 80+, у которых выявили инфекцию за последние сутки, оказалось 5%.

Самым здоровым регионом из пораженных инфекцией остается Магаданская область – там COVID-19 заболел всего один человек, и притом он уже вылечился. В двух регионах России и вовсе нет коронавируса – это Республика Алтай и Чукотский автономный округ.

В Роспотребнадзоре рассказали, что с начала выявления случаев заражения коронавирусом в России было проведено более 1,2 млн тестов. Ежедневно в России проводят порядка 100 тыс. тестов на коронавирус.

Также в службе напомнили, что всем гражданам рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и строго соблюдать правила изоляции после возвращения на родину из-за рубежа.

Кроме того, жителям страны необходимо как можно реже бывать в общественных местах, а также соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за помощью медиков.

Известно также, что люди, переболевшие COVID-19, могут оставаться заразными спустя долгое время после исчезновения всех клинических признаков. Пациенты в критическом состоянии могут быть его переносчиками в течение еще пяти недель, объяснил сотрудник Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Всего в мире COVID-19 заразились 1 782 916 человек (из них 80 390 прибавилось за прошедшие сутки). Погибших 108 828 человек (из них умерли 6 010 за минувшие сутки). Полностью излечились от вируса по всем странам мира 405 340 человек (27 839 за сутки).

Стоит отметить, что на «родине» коронавируса — в Китае — за последние сутки выявили 99 случаев заражения, причем, 97 из них – ввозные, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Однако, в мире может случиться новая эпидемия коронавируса после снижения числа заболевших и отмены ограничительных мер, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.

«Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», — считает он.

В США в воскресенье, 12 апреля, глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в ходе визита в Вайоминг декларацию о введении режима крупного бедствия на всей территории США, во всех 50 штатах, из-за пандемии коронавируса.

«В целом по стране количество новых случаев заболевания в день существенно сокращается, это говорит о том, что мы находимся на пике и наша комплексная стратегия работает», — заявил Трамп ранее на ежедневном брифинге по коронавирусу в Белом доме.

По словам заместителя пресс-секретаря администрации президента Джадда Дира, такой режим объявлен впервые за всю историю США.

Всего в США к утру 12 апреля 533 тысячи заболевших и 20 тысяч умерших. По числу заражений лидируют США, стотысячный порог заболевших перешагнули Испания, Италия, Франция и Германия.

На фоне всего происходящего европейские границы также могут оставаться закрытыми до сентября, такое развитие ситуации предрек президент Франции Эммануэль Макрон.