Впервые в истории: в США ввели режим крупного бедствия

Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в ходе визита в Вайоминг декларацию о введении режима крупного бедствия на всей территории США, во всех 50 штатах, из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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«В целом по стране количество новых случаев заболевания в день существенно сокращается, это говорит о том, что мы находимся на пике и наша комплексная стратегия работает», — заявил Трамп ранее на ежедневном брифинге по коронавирусу в Белом доме.

По словам заместителя пресс-секретаря администрации президента Джадда Дира, такой режим объявлен впервые за всю историю США, сообщает Fox News.

«Хотя ситуация в Вайоминге еще не такая тяжелая, как в некоторых других штатах, эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся», — сказал губернатор Вайоминга Марк Гордон.

Стоит добавить, что число заразившихся коронавирусной инфекцией cреди членов экипажа авианосца ВМС США USS Theodore Roosevelt выросло до 550. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на заявление командования Военно-морских сил США.

Всего в США к утру 12 апреля 533 тысячи заболевших и 20 тысяч умерших. По числу заражений лидируют США, стотысячный порог заболевших перешагнули Испания, Италия, Франция и Германия. По числу же выздоровлений (в процентном и абсолютном отношении) лидирует Китай — там на 83482 инфицированных приходится 78028 вылечившихся от коронавируса.

Европейские границы также могут оставаться закрытыми до сентября, такое развитие ситуации предрек президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал BFM.

По данным СМИ, это предположение глава республики высказал во время видеоконференции с лидерами профсоюзов. Телеканал сообщает об этом, ссылаясь на представителя одного из синдикатов.

По данным источника BFM, Макрон полагает, что к таким мерам может привести развитие ситуации с распространением коронавируса в европейских странах, которые в настоящее время лидируют по всем показателям.

В качестве объяснения своего предположения Макрон высказался о разнице того, как протекает пандемия в разных странах. Он отметил, что, например, в США пик распространения инфекции только ожидается, а в странах Азии не исключается возникновение второй волны.

При этом, глава Франции отметил, что закрытие границ может повлиять на восстановление экономики.

На 13 апреля запланировано обращение Макрона к нации. Предполагается, что президент объявит о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая активно распространяется по стране.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента республики, французский лидер собирается продлить ограничение на передвижение граждан по стране после 15 апреля.

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в России накануне перевалило за 13 тысяч человек и составило 13 610.

Только в одной Москве за прошедшие сутки болезнь была диагностирована у 1030 человек, общее число зараженных в столице достигло 8852 человек. Погибло по всей стране от инфекции 107 человек, вылечилось 1048 человек.

В столице введены жесткие меры контроля выполнения карантинных мер. За минувшие сутки в Москве к административной ответственности полицейские привлекли 26 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность эскалацией ситуации в других странах – так, рост числа инфицированных наблюдается в сельских районах Африки, где ранее зараженных было мало.

«ВОЗ изучает причины массового заражения медицинских работников коронавирусом в ряде стран: по последним данным, инфицированы 10% врачей. Это тревожная тенденция», — заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.