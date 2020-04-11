Жесткие меры: в Москве вводят обязательный пропускной режим

В Москве и области с понедельника вводится обязательная система электронных пропусков, которые необходимы для поездок на личном и общественном транспорте. Указ об этом в субботу, 11 апреля, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Начать оформление пропусков можно с 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок становится обязательным. Заказать пропуск можно тремя способами.

Первый — через портал mos.ru. На сайте необходимо выбрать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполнить необходимые данные (ФИО, сведения паспорта и др.) и отправить заявку. Второй — при помощи смс-сообщения на номер 7377, а также по телефону +7 (495) 777-77-77 (сюда же можно обращаться для консультаций по поводу пропускной системы).

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Заявитель получает специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые знаки указывают на окончание его действия. «Остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов», — пояснил Собянин в своем блоге.

Этот код необходимо носить с собой так же, как и документы, удостоверяющие личность. За его отсутствие власти могут оштрафовать.

«Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Проверять будем через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте», — предупредил мэр столицы.

Этот код необходим для любых поездок на любом виде транспорта — личный автомобиль, такси, автобус, метро и т.д. Его нужно делать для того, чтобы поехать на работу, в случае если необходимо присутствие сотрудника в организации. В этом случае он выдается единожды до 30 апреля включительно. «Разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами. Количество поездок не ограничено», — говорится в пояснении.

Пропуск также необходим для посещения медицинской организации. Он выдается на 1 день и разрешает поездку в конкретное медучреждение. Количество выдаваемых пропусков не ограничено.

Помимо этого, необходимо оформить пропуск, если москвичу необходимо передвижение по городу в личных целях, которые соответствуют режиму повышенной готовности, то есть в магазин, на вокзал, дачу и т.д.

«Пропуск этой категории выдается на 1 день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет 2 раза в неделю», — уточняется в ответах на возможные вопросы по внедрению «умной» системы.

В заявлении, в частности, нужно будет указать регистрационный номер личного автомобиля или номер карты «Тройка» или «Стрелка» (при наличии), в зависимости от того, какой вид транспорта будет выбран.

«Между Москвой и Московской областью будет действовать «роуминг» цифровых пропусков. Для поездки «Москва — Московская область» и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru», — говорится на сайте Собянина. Если в Москву собираются приехать жители области, то им необходимо его заказывать на местном сайте (uslugi.mosreg.ru). Жителям других регионов «необходимо запросить московский пропуск».

«Необходимо исключить ненужные, лишние контакты людей. И конечно, осуществить контроль за передвижениями. Сегодня это необходимо и может радикально снизить угрозу», — пояснил введение таких мер глава Подмосковья Андрей Воробьев.

При этом от оформления пропуска освобождаются «военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца», если они находятся на службе. Кроме того, цифровой пропуск не нужен детям младше 14 лет.

«Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения. Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым», — обращает внимание Собянин. То есть москвичи, по-прежнему, могут свободно дойти до ближайшего продуктового, аптеки, банка, салона связи или зоомагазина. Помимо этого, можно выгулять собаку в пределах 100 от места жительства или выкинуть мусор.