Больше тысячи заболевших за сутки: Москва вводит пропуска

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в России перевалило за 13 тысяч человек и составило 13 610. Только в одной Москве за прошедшие сутки болезнь была диагностирована у 1030 человек, общее число зараженных в столице достигло 8852 человек. Погибло по всей стране от инфекции 107 человек, вылечилось 1048 человек.

Реклама

По данным правительственного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки число зараженных вирусом увеличилось на 1681. Число зафиксированных случаев смертей от коронавируса увеличилось на 12, выздоровевших и выписанных из больниц — 244 человека.

Причем около половины из 1030 новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет. Среди новых пациентов — 47,5% люди от 18 до 45 лет, 35,5% — это заболевшие от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет.

Кроме того, среди инфицированных есть дети (5%). Все заболевшие, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Как рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, еще около 4 тысяч москвичей проходят лечение в больницах в связи с пневмонией.

«За последние дни в Москве резко увеличилось число госпитализированных с коронавирусом. В сравнении с прошлой неделей, количество зараженных выросло в два раза», — пояснила чиновница.

По самым оптимистичным прогнозам, вспышка коронавируса в России завершится в начале июня, заявил ведущий инфекционист Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения вируса», — отметил специалист.

Дабы москвичи не распространяли инфекцию и сами не заражались, в столице введены жесткие меры контроля выполнения карантинных мер. За минувшие сутки в Москве к административной ответственности полицейские привлекли 26 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках. Заразившимся коронавирусом москвичам разрешается лечиться дома в случае легкой формы болезни, однако они должны соблюдать карантин под наблюдением врачей и не выходить из дома.

В Москве 40 поликлиник, в которых имеется компьютерная томография, будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус, сообщает «Интерфакс».

Это объясняется тем, что только на основании лабораторных исследований поставить диагноз COVID-19 не всегда возможно, поскольку тесты могут давать ложноотрицательные результаты. Поэтому власти региона приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирус.

С 13 апреля в Москве и Подмосковье будет постепенно вводиться пропускной режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сначала пропуска будут необходимы для поездок на работу, затем – для поездок в других целях, на третьем этапе, если ситуация с пандемией ухудшится, пропуска будут применяться для передвижений внутри района.

К полудню 11 апреля в мире 1 694 078 человек заразились коронавирусом COVID-19.

Умерли 102 570 пациентов с инфекцией, смогли побороть болезнь — 376 833. Стоит отметить, что распространение коронавируса за последнюю неделю замедлилось в ряде стран Европы – в частности в Италии, Испании, Германии и Франции, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Тем не менее в ВОЗ выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в других странах – так, рост числа инфицированных наблюдается в сельских районах Африки, где ранее зараженных было мало.

«ВОЗ изучает причины массового заражения медицинских работников коронавирусом в ряде стран: по последним данным, инфицированы 10% врачей. Это тревожная тенденция», — заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По числу заражений лидируют США — 503 тысячи (и около 19 тысяч смертей), стотысячный порог заболевших перешагнули Испания, Италия, Франция и Германия. По числу же выздоровлений (в процентном и абсолютном отношении) лидирует Китай — там на 83400 инфицированных приходится 77973 вылечившихся от коронавируса.