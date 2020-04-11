Помощь Китая: в Россию летят медики для борьбы с COVID

В субботу, 11 апреля, в Россию прибудет группа китайских специалистов, сформированная госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019, передает РИА «Новости».

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Привлечь экспертов из КНР предложили власти Москвы. Также борт доставит из Китая несколько тонн медицинских средств защиты и оборудования, которые безвозмездно передала российской стороне китайская провинция Хэйлунцзян, сообщает МИД КНР.

«Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные китайские вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт и практические знания, приобретенные в период борьбы в стране с эпидемией COVID-19», — пояснили в генеральном консульстве РФ в Харбине.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после вспышки коронавирусной инфекции в Ухане стало понятно: вирус не пройдет бесследно в Москве, учитывая количество авиаперевозок из Китая.

По его словам, ситуация в Ухане была запредельная. И для недопущения распространения инфекции в Москве и по всей стране пришлось принять жесткие меры.

«Система была не готова к тому, чтобы отслеживать туристов из Китая до последнего человека, где они находятся, где проживают», — пояснил столичный глава.

Стоит отметить, что глава Белого дома Дональд Трамп стал единственным политическим лидером, проявившим нетерпимость по отношению к Китаю из-за пандемии. Президент США в своих заявлениях называет коронавирус «китайским», а также обвиняет Пекин в том, что он не в полном объеме предоставил миру информацию о заболевании.

«Как бы я ни уважал Китай и председателя Си [Цзиньпина]..., я немного сердит на Китай, честно говоря, — говорил Трамп. — Они должны были рассказать нам об этом [раньше]».

В конце марта словесная перепалка между американским лидером и китайским руководством все же закончилась — обе стороны признали необходимость консолидироваться в борьбе с пандемией.

Тем не менее недавний опрос Harris Poll демонстрирует, что за пределами Капитолия мнение американцев о Пекине едино.

Сторонники обеих партий в значительной степени согласны с тем, что руководство КНР несет ответственность за распространение эпидемии коронавируса по всему миру и что ему нельзя доверять в этом или любом другом вопросе.

«Это вопрос консенсуса, которого вы можете достичь в сегодняшнем разделенном мире. В целом, очень мало доверия ко всему, что говорит или делает китайское правительство, особенно к его председателю. Си Цзиньпину доверяют вдвое меньше, чем президенту Трампу в этом опросе», — рассказал The Washington Post Марк Пенн, председатель Harris Poll.

Лишь 23% опрошенных уверены, что председатель КНР предоставлял достоверную информацию о масштабах и угрозе коронавирусной инфекции.

При этом, глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что США и Китай не являются образцами для Европы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Spiegel.

«Китай отчасти принял очень авторитарные меры, в США вирус, напротив, долгое время недооценивался», — сказал министр.

По его словам, это две крайности, и в Европе их не могут принять как пример. Маас считает, что Соединенные Штаты слишком поздно приняли меры по борьбе с COVID-19.

Министр отметил, что нет необходимости прибегать к авторитарной системе, в то время, как действия Европы показали успешность мер. Он выразил надежду на то, что Вашингтон на фоне кризиса с коронавирусом переосмыслит свой подход к международным отношениям.

Со своей стороны верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Китай и Россия пользуются санитарным кризисом, вызванным коронавирусом, чтобы увеличить свое влияние на глобальном уровне.

«Эта стратегия построена на демонстрации того, что определенные политические системы эффективнее наших [европейских] в борьбе с пандемией», — пояснил Боррель в интервью La Repubblica.

При этом, необходимо напомнить, что, когда Италия стала центром эпидемии в Европе, члены Евросоюза спешили закрыть свои границы, а не оказывать поддержку кому бы то ни было. Рим неоднократно просил помощи у Брюсселя, а принимаемые ЕС меры называл недостаточными.