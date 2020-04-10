«Горит вся зона»: спецназ подавил бунт в колонии

Правоохранители в Иркутской области заявили, что взяли под контроль ситуацию в исправительной колонии № 15 в городе Ангарск, где осужденные подняли бунт, порезали себя стеклом и устроили пожар.

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Все началось с того, что вечером 9 апреля один из заключенных, который находился в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка, начал оказывать сопротивление контролеру колонии при обязательной процедуре личного досмотра.

Причем, как указывает ФСИН, этот заключенный и раньше не отличался примерным поведением и в целом имел отрицательную характеристику.

«Осужденный толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения», — сообщает региональное управление ФСИН.

По некоторой информации, конфликт произошел во время отбоя, когда сотрудники колонии задали одному из заключенных вопрос по поводу наличия у него запрещенных предметов, тот ответил нецензурными выражениями, в итоге был скручен и помещен в ШИЗО.

А через час несколько других заключенных напали на сотрудника колонии, причем один из нападавших ранее был осужден по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Более того — заключенные обесточили свой барак, а также сломали перегородку, отделявшую их от соседнего барака, сообщает Telegram-канал Life Shot. Вскоре в колонию приехали сотрудники регионального управления ФСИН, а также прокуратуры и Следственного управления СКР по Иркутской области. В итоге бунт удалось остановить.

«Пострадавший сотрудник госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Осужденным, нанесшим себе порезы предплечий, оказана медицинская помощь», — говорится в комментарии управления.

Однако уже на следующий день заключенные подожгли несколько строений в промышленной зоне колонии — на лесопилке, а по сообщениям ряда СМИ, грели швейный цех, ПТУ, а также склад газовых баллонов — и вообще начали громить все, что попадается под руку, но были задержаны 70 прибывшими сотрудниками спецназа ФСИН.

В сети очевидцы опубликовали фото, на которых пожар виден за многие километры от колонии. Также, сообщалось, что территория вокруг ИК-15 была оцеплена и все машины ехали в объезд.

Также во время бунта, как сообщают местные жители, в город стягивались дополнительные силы ОМОН.

Сейчас в ГУФСИН России по Иркутской области проводится проверка. СУ СК РФ по Иркутской области завело на участвовавших в бунте заключенных уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения», сообщает сайт kp.ru.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК России, допрашивают осужденных и руководство исправительной колонии», — указывается в сообщении Следкома.

Профильное управление аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой изучает все обстоятельства произошедшего.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко рассказал, что из колонии от заключенных поступали жалобы на медицинское обслуживание, передает ТАСС.

«Основная часть жалоб из колонии на медицинское обеспечение, на то, что лекарств не хватает, затягивается проведение высокотехнологичных операций. Там люди с хроническими заболеваниями, много возрастных. Серьезных жалоб из этой колонии на то, что кто-то применял силу из администрации, не было», — подчеркнул омбудсмен.

Стоит отметить, что, есть и альтернативные версии причин произошедшего — по словам иркутского правозащитника, 17 осужденных нанесли себе раны в знак протеста против условий содержания и действий сотрудников УФСИН, передает Telegram-канал 112.

Также осужденные жаловались и на действия силовиков уже во время бунта,

«Беспредел! <…> Ничего не помогает, горит вся зона. Посмотрите, помогите нам чем-нибудь. На данный момент спецназ бьет нас и использует гранаты, бомбовые пушки. <…> Нас будут убивать», — заявили осужденные на видео, опубликованном Telegram-каналом Baza.

Пойманных бунтовщиков связывали скотчем, заявил правозащитник Павел Глущенко. По предварительным данным, в результате беспорядков в колонии могли пострадать около 300 человек.

Сама колония, основанная в 1952 году, ранее была одной из передовых в плане производства и работы на масштабных стройках.

«Осужденные работали на строительстве ТЭЦ-10, участвовали в строительстве городского тепличного хозяйства и птицефабрики. В 1963 году часть осужденных была этапирована в Байкальск на строительство целлюлозно-бумажного комбината. В эти же годы открыли среднюю школу и ПТУ», — говорится на сайте колонии.

Сейчас же в колонии производятся здания модульного типа, «офисы на колесах», предназначенные для круглогодичной эксплуатации, а также предметы мебели и хозяйственного инвентаря.