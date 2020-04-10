«Выбора нет»: в Москве вводят пропускную систему

Со следующей недели московские власти будут постепенно вводить пропускной режим передвижения по городу. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что это «неизбежные дополнительные ограничения и неудобства», но «выбора нет, когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей», при том, что не все соблюдают предпринятые меры.

Реклама

«На первом этапе введем его [пропускной режим] для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — обратил внимание градоначальник.

Он предупредил, что «в ближайшие дни» россиян ожидают «тяжелые испытания». «Мы должны запастись терпением и мужеством, и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений», — сказал мэр столицы.

4 апреля глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что московские власти технически готовы к введению пропускного режима.

По словам Лысенко, эта «умная» система необходима для того, чтобы эффективнее контролировать соблюдение москвичами режима самоизоляции. На тот момент не предполагалось внедрение специальных кодов. Но власти Москвы предупреждали граждан, что при необходимости эти меры будут приняты.

Код, как рассказал Лысенко, можно будет получить на сайте мэрии. Он будет представлять из себя комбинацию букв и цифр. Его обязательно надо сохранить на телефон или распечатать и при выходе на улицу иметь при себе, чтобы можно было предоставить правоохранителю для проверки. Кроме того, необходимо носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Власти планировали, что этот код не понадобиться при выгуле собаки или для выноса мусора. Он позволит москвичам передвигаться по городу пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле.

При этом предполагалось, что вместе с запуском системы будет введен и штраф за отсутствие этого специального пропуска. За перемещениями граждан власти собираются следить при помощи видеокамер, данных мобильных операторов, а также силами полицейских.

В Москве режим самоизоляции действует с 30 марта. После того, как президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля, Собянин продлил и самоизоляцию москвичей до 1 мая. Гражданам можно выходить на улицу только в определенных случаях. Это касается посещения продуктового магазина, аптеки, салона связи, банка или зоомагазина. Кроме того, можно посещать работу, если есть справка от руководителя, что это необходимо.

Также разрешается выгуливать собаку в 100 метрах от места жительства и выкидывать мусор вблизи дома. Эти правила касаются всех, вне зависимости от возраста и посещения иностранных государств. За несоблюдение режима полагается штраф до 5 тыс. рублей.

На сегодняшний день только в Москве зарегистрированы 7822 человека с коронавирусом. Причем 1124 из них были выявлены за последние сутки. Всего в России почти 12 тыс. зараженных COVID-19 в 82 регионах страны, 94 человека умерли, еще 795 выздоровели.

В связи с увеличением количества новых случаев, зафиксированных в Москве, растет и нагрузка на медиков. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, число пациентов с коронавирусом выросло в два раза. Большинство из них госпитализируют с пневмонией.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч)», — рассказала вице-мэр.

Она подчеркнула, что в связи с этим резко увеличилась нагрузка на систему московского здравоохранения — «стационары и служба скорой помощи работают на пределе».