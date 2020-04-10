Подхватили в больнице: у 170 уфимцев заподозрили коронавирус

В республиканской клинической больнице (РКБ) имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус у 170 пациентов и медиков. Медучреждение было закрыто на карантин 6 апреля, после чего анализы сдали около 600 пациентов и 500 врачей РКБ, передает ТАСС.

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«У большинства пациентов и врачей анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки». — сообщил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

Он отметил, что в больнице полностью завершили первичный этап диагностики коронавирусной инфекции.

Пациенты с отрицательными результатами на коронавирус будут изолированы на 14 дней по месту жительства, за ними будут наблюдать медики. Те, у кого есть признаки ОРВИ или вирусная пневмония, переведены в другие медучреждения.

«Сегодня по решению оперативного штаба и руководства Роспотребнадзора мы освобождаем корпус акушерства и гинекологии — там пришли все отрицательные результаты, как у сотрудников, так и у пациенток. Их выписывают сегодня. После этого в корпусе пройдет дезинфекция и после карантинных мероприятий [он] начнет работу», — добавил Забелин, отметив, что коронавирус не зафиксирован и у новорожденных.

После того, как стало известно о подозрении на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов больницы, РКБ закрыли на жесткий карантин. Произошло это 6 апреля.

«С 6 апреля Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова закрыта на проведение карантинных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. В больнице проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. На время карантинных мероприятий сотрудники и пациенты больницы также подлежат карантину, всем проводится тестирование на COVID-19», — говорилось на сайте правительства республики.

Отмечалось, что для сотрудников больницы организованы места отдыха и питания. Кроме того, в больнице было все необходимое — средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства, а также лекарственные препараты для продолжения лечения пациентов, которые находятся в стационаре.

Тогда же стало известно о смерти 80-летней пациентки, у которой затем обнаружили коронавирусную инфекцию.

Она более двух месяцев проходила лечение в РКБ им. Куватова, связанное с обширным ишемическим инсультом и сахарным диабетом.

«Состояние пациентки было тяжелое, обусловленное возрастом (80 лет), наличием хронических заболеваний, перенесенной ампутацией бедра, гнойным процессом, застойной пневмонией», — сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

По его словам, причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.

Позднее на сайте правительства Башкирии отмечалось, что после объявленного карантина в больнице были созданы «чистые» и «грязные» зоны. «Все необходимые средства защиты сотрудникам выданы, проводится иммунопрофилактика как пациентам, так и сотрудникам», — отмечали на брифинге 9 апреля. Указывалось, что в стационарах республики находятся 142 человека, из них 10 несовершеннолетних, у которых подозревается инфицирование COVID-19.

По данным РИА «Новости», в Башкирии подтверждено 40 случаев заболевания коронавирусом. Всего по России в настоящее время выявлено почти 12 тыс. зараженных в 82 регионах страны. Заболевание не затронуло только три области. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Только за последние сутки медики зафиксировали 1786 новых случаев в 57 регионах страны, из них 1124 человека находятся в Москве. Всего в столице за все время выявлено 7822 заболевших коронавирусом, часть из них проходит лечение на дому, так как заболевание протекает в легкой форме.