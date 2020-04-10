Почти 12 тыс. больных: в России остались три нетронутых региона

За последние 24 часа число зараженных коронавирусом нового типа в России увеличилось на 1786 человек. Как сообщает в Telegram-канале Оперативный штаб Москвы по ситуации с COVID-19, всего по стране выявлено 11 917 случаев заболевания.

Большинство пациентов с коронавирусной инфекцией (7822 заболевших) находятся в столице. Там же самый большой за сутки прирост – 1124 новых случая.

На втором месте – Московская область, там 182 человека с COVID-19 были выявлены за отчетный период. Третье место, по обновленным данным, – у Республики Коми с 58 новыми случаями, а четвертое – у Санкт-Петербурга с 35 новыми заразившимися.

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Всего в Коми – 208 пациентов с COVID-19, регион находится на четвертом месте в РФ по этому показателю. В Подмосковье – 930 заболевших, в Санкт-Петербурге – 408 человек с таким диагнозом.

Впервые коронавирус был выявлен в одном из последних регионов страны, до настоящего времени остававшихся «чистым», – Республике Туве. Таким образом, не охвачены вирусом Чукотка, Республика Алтай и Ненецкий АО – во всяком случае, там врачи пока не зафиксировали случаев заражения.

Всего с момента прихода COVID-19 в Россию умерло от этой инфекции 94 человека. Выздоровели 795 пациентов.

Коронавирус поражает людей вне зависимости от возраста – в Москве большинство новых заболевших младше 65 лет. Лишь 15% москвичей с коронавирусом – старше 66 лет.

Между тем под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию в России находятся 162 тыс. человек. В стране проведено более миллиона тестов на COVID-19. По данным Роспотребнадзора, организовано медицинское наблюдение за прибывающими из других стран, в том числе из Китая.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в столице начали лечить COVID-19 с помощью переливания плазмы крови доноров, переболевших коронавирусом. Технология лечения была одобрена клиническим комитетом по борьбе с COVID-19. Процедура может использоваться для лечения больных, потому что кровь выздоровевших содержит антитела, устойчивые к коронавирусу.

Плазма заготавливается так: переболевшие COVID-19 пациенты, согласные стать донорами, проходят тщательный отбор. Их обследуют — делаются анализы крови, в частности биохимия, гемограмма, а также тесты на специфические антитела, ВИЧ, гепатиты B и C.

Проверяется также сила иммунного ответа – насколько плазма доноров поможет другим пациентам. После чего в течение 40 минут донор проходит через стандартную процедуру плазмафереза – легкую и безболезненную. Забора от одного донора хватает на трех-четырех человек.

«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией», – подчеркнула Ракова.

В конце марта президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны, подчеркнув, что наиболее безопасный способ пережить пандемию — оставаться дома на самоизоляции.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!» Это может коснуться каждого. И тогда

то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность», — сказал российский лидер.

7 апреля МЧС России выпустила рекомендации для профилактики коронавируса. Возвращаясь домой с прогулки или из похода в магазин, чтобы уберечься от коронавируса, нужно менять одежду и мыть обувь. Кроме того, нужно промывать нос и полоскать горло, добавили в ведомстве. Использованные средства индивидуальной защиты – маску и перчатки – нужно утилизировать, сложив в отдельный целлофановый пакет.

МЧС рекомендует мыть руки с мылом под теплой водой на протяжении как минимум 20 секунд. Нелишним будет вымыть лицо, уделив внимание среди прочих органов восприятия и глазам.