«Серьезные испытания»: неутешительный прогноз по COVID-19

Более 10 тыс. зараженных в РФ

— По состоянию на 10 апреля, в мире коронавирусом заражены 1 605 235 человек. Летальным исходом обернулись 95 751 случай инфицирования, 356 925 пациентов выздоровели.

— В России COVID-19 заражены 10 131 человек. 76 умерли — удалось вылечиться 698 гражданам.

— В Москве за сутки скончались еще 12 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу COVID-19. Отмечается, что трое из них были моложе 45 лет. Все умершие имели сопутствующие заболевания. Общее число жертв болезни в столице достигло 50 человек.

Реклама

— Мэр Сергей Собянин предупредил россиян о серьезных испытаниях из-за коронавируса. По его словам, жители России находятся у «подножия пика» распространения инфекции. Он также заявил, что граждане страны должны принять все возможные меры для борьбы с COVID-19.

«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине. Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться», — сказал мэр Москвы.

— По данным центра «Вектор», коронавирус может стать обычной сезонной болезнью, как вирус гриппа, если 50-60% землян выработают к нему иммунитет, переболев или привившись.

— Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что врачами уже зафиксирована характерная клиническая картина коронавируса, в связи с чем они могут ставить этот диагноз без лабораторного подтверждения.

— Минздрав обновил список рекомендованных к лечению коронавируса препаратов. Ведомство предлагает использовать в комбинации несколько этиотропных препаратов: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин в комбинации с гидроксилорохином и препараты интерферонов.

— Заболевание коронавирусом тяжело протекает у пациентов с ожирением, отметили в Минздраве.

Штрафы для водителей

— Нарушителей карантина, ездящих на личных автомобилях по городу, начнут жестко штрафовать, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин РИА «Новости». Он подчеркнул, что власти видят все их передвижения на машинах.

Тем не менее, выписывать штрафы будут не всем водителям, а только тем, кто заражен коронавирусной инфекцией и находится на домашнем лечении, а также их родственникам и всем контактировавшим с заболевшими.

— Столичные кладбища приостановили свою работу до окончания самоизоляции, сообщил мэр Москвы. Он заявил, что ходить на кладбище в период пандемии опасно – особенно для пожилых людей.

Сколько медиков умирает от COVID-19

— СМИ и высокопоставленные официальные лица США намеренно популяризируют различные теории о причастности России к происхождению коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала такие обвинения в адрес РФ «беспочвенными» и «бессовестными» в условиях мировой борьбы с пандемией.

«Мы специально обращались в Госдепартамент с требованием представить фактические подтверждения таких заявлений <...> Никаких вразумительных объяснений подобных утверждений мы не получили, не говоря уже о каких-либо доказательствах», — подчеркнула Захарова.

— Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится на пике распространения коронавируса. Там инфекцией заражено 451 491 человек, из них умерли — 15 938 человек.

— В штате Нью-Йорк 9 апреля был установлен рекорд по числу смертей от COVID-19. За сутки там умерли 799 человек, заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо. На данный момент Нью-Йорк является эпицентром заражения коронавирусом в США.

— Более 130 итальянских медиков, лечивших пациентов с коронавирусом, скончались от инфекции, сообщает издание La Repubblica со ссылкой на итальянскую ассоциацию медиков. Среди умерших 103 врача и 28 медсестер.