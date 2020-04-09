Подчиненные подвели: Путин уволил замглавы МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-полковника юстиции Александра Романова с должности замглавы МВД — начальника следственного департамента ведомства.

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«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел РФ — начальника следственного департамента министерства внутренних дел РФ», — говорится в документе.

Романов родился и начинал строить карьеру в Петебурге. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция». В 2003 году был назначен замначальника Главного следственного управления при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Через три года стал начальником регионального Главного следственного управления.

В 2011 году перешел на должность замглавы Следственного департамента, еще через 5 лет возглавил это подразделение. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Неделю назад в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы непосредственные подчиненные Романова — заместители начальника следственного департамента МВД РФ генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам — генерал Александр Брянцев, сообщили в Басманном районном суде.

Под стражей правоохранители будут находиться до 1 июня. Уголовное преследование против них ведется по части 3 статьи 285 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, сотрудники МВД неправомерно способствовали переводу под домашний арест владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве на $10 млн.

По версии следствия, в 2019 году Бирюков и Краковский с целью получить от Худояна вознаграждение обратились к Романову. Они попросили передать его дело в их Следственный департамент для дальнейшего расследования.

Прошение было удовлетворено — дело из нижестоящего следственного органа попало к следователю Брянцеву, после чего все трое ходатайствовали о переводе Худояна под домашний арест, что и произошло в ноябре 2019 года.

Затем силовики способствовали снятию ареста с трех земельных участков в Москве стоимостью не менее 2,2 млрд рублей, в хищении которых и обвинялся Худоян — их вернули предпринимателю. Размер взятки, полученной генералами МВД и следователем, мог составить около 10 млн рублей, писал ТАСС со ссылкой на информированный источник.

При этом, сообщалось, что Краковский и Бирюков ввели в заблуждение Романова — силовики предоставили своему начальнику докладные записки с недостоверными сведениями по делу Худояна, из которых следовало, что данные материалы надо передать в вышестоящий орган — в управление по расследованию организованной преступной деятельности СД МВД России.

Также РИА «Новости» со ссылкой на источники сообщало, что Романова 1 апреля допрашивали следователи СКР как свидетеля по уголовному делу его заместителей.

Сам же Худоян был задержан в июне 2019 года. В отношении обвиняемого Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Сперва он был помещен под домашний арест, однако Мосгорсуд отменил это решение по требованию прокуратуры.

Худоян, по мнению надзорного ведомства, мог покинуть страну, ведь оба его ребенка имеют гражданство США, а сам он является гражданином Армении. Кроме того, свидетели по его делу заявили об угрозах со стороны обвиняемого.

При этом тогда же в поддержку бизнесмена выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, по мнению которого «ситуация с Худояном — явный пример конфликта в сфере предпринимательства».

«Альберт Худоян, как известно, дожидается суда под домашним арестом. На прямой линии 20 июня президент РФ Владимир Путин напомнил о необходимости мер против необоснованных арестов предпринимателей. Думаю, что в этой ситуации все обстоятельства, все формулировки закона стоит взвешивать с особой тщательностью», — подчеркнул омбудсмен.