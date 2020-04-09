«Будто авария»: взрыв в столичном бизнес-центре

В московском бизнес-центре «Панорама», расположенном рядом с посольством Словакии, произошел взрыв. Об этом сообщили в столичном МЧС.

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«С посольством все хорошо: все сотрудники в порядке, здание не пострадало. <…> Было слышно, будто авария», — уточнили в диппредставительстве, передает ТАСС.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что практически на всем восьмом этаже бизнес-центра выбиты окна, а также слетела облицовка здания на близстоящие машины.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, в здании взорвалась бойлерная, а затем возникло возгорание. «Пожар потушен на 5 кв. м. Идет проверка помещений», — добавили в МЧС. В то же время в Следственном комитете предполагают, что причиной инцидента стал взрыв газового баллона, передает РИА «Новости». По предварительным данным, пострадали два человека.

Телеканал «360» сообщает о том, что к медикам обратилась 13-летняя девочка. По словам источника в скорой помощи, у нее зафиксирована резанная травма руки. Помимо ребенка к врачам, которые прибыли на место происшествия, обратились еще пять человек.

В МЧС телеканалу подтвердили, что несколько человек самостоятельно обратились за медпомощью. Но спасатели знают только о четырех случаях, в то время как источник в скорой сообщил о шести. «На данный момент у медиков на осмотре находятся четыре человека. Они сами обратились в скорую. По пострадавшем пока никакой информации врачи нам не передавали», — отметили в столичном управлении МЧС.

Ранее из-за взрыва бытового газа в Подмосковье обрушился подъезд дома. произошло это днем 4 апреля. Согласно приоритетной версии следствия, причиной трагедии, которая унесла жизни троих жильцов, стало неосторожное обращение с газом.

«Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, основной из которых является неосторожное обращение с бытовым газом», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево по улице Гагарина. В результате обрушился подъезд, всего повреждены 10 квартир, половина из них полностью разрушена. Из-за этого погибли три человека, еще 10 пострадали, четверо из них были госпитализированы, передает агентство.

«Услышала резкий хлопок, поднялась пыль клубом, полетели стекла, даже долетели до дома напротив. Мужчину забрали на скорой. А еще очевидцы забрались по плитам до третьего этажа и сами сняли оттуда ребенка, до приезда спасателей», — рассказывала Telegram-каналу Mash одна из свидетелей взрыва.

По словам другой жительницы, после хлопка и звона выбитых стекол полетела пыль так, что ничего не было видно. Еще один свидетель — Николай Ясенев — в разговоре с RT сообщил, что после взрыва пошла сильная ударная волна. Мужчина во время происшествия стоял на балконе и почувствовал, как зашатались стекла.

С места трагедии вывезли свыше 180 куб. м обрушившихся строительных конструкций. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как отметили в Следственном комитете, были опрошены жильцы дома и очевидцы, а также осмотрено место происшествия, изъяты газовые колонки и плиты из разрушенных квартир, назначены взрывотехническая и судебно-медицинские экспертизы, передает РИА «Новости».

Сразу после трагедии к месту обрушения приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он взял ситуацию на личный контроль и пообещал гражданам решить в ближайшее время все вопросы, связанные с их дальнейшим размещением. «Дальше будем жить. И решать проблемы», — сказал он.

Власти назначили компенсации пострадавшим и семьям погибших. Родственникам жертв трагедии выплатят по 1 млн руб., а госпитализированным жильцам положено по 500 тыс. руб.

Кроме того, будет назначена и первая помощь для каждого жильца дома в размере 30 тыс. руб., проживающие по одному получат по 50 тыс. руб.