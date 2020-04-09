Бьет по сердцу: почему младенцы умирают от COVID-19

Новорожденные дети не имеют иммунитета к коронавирусу, поэтому могут заразиться им в первые же часы жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Андрей Фисенко.

По словам специалиста, в случае с другими инфекциями надежной защитой младенца выступает материнский иммунитет. Однако бороться с коронавирусом человеческий организм пока не научился.

«После рождения ребенок полностью защищен иммунитетом матери. Поэтому до трех месяцев, например, ребенок не может заболеть корью, ветряной оспой или любой другой детской инфекцией. Это связано с тем, что в крови до трехмесячного возраста циркулируют материнские антитела, которые и защищают его от всех возможных заболеваний. В случае с коронавирусом — от него нет иммунитета, поэтому младенец может заболеть им в первые же часы жизни, если столкнется с источником заражения», — объяснил Фисенко.

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Как подчеркнул руководитель Центра здоровья детей, в большинстве случаев новорожденные переносят заболевание без клинических проявлений. Опасная ситуация возникает только в случае, если вирус затрагивает сердце.

«Самое опасное, что у каждого пятого ребенка, инфицированного коронавирусом, возникает повреждение мышцы сердца. Эти повреждения как раз и дают основную тяжесть состояния. Их надо лечить, об этом нужно помнить и исследовать эти вещи. Например, проводить ультразвуковое исследование миокарда, кардиограмму делать тем детям, чье состояние вызывает у врача сомнение», — рекомендует эксперт.

Согласилась с коллегой и детский пульмонолог клиники «Семейная» Наталья Усова. По ее словам, осложнить течение болезни могут и другие провоцирующие факторы.

«Если у ребенка есть еще и провоцирующие факторы, такие как недоношенность, травмы в период родов, заболевания других органов и систем, то опасность неблагоприятного течения такой коварной инфекции, как новый коронавирус, естественно, увеличивается. У малышей все процессы очень быстро из местных становятся общими, и инфекция может за короткое время поражать несколько органов», — отметила Усова.

Относительно мер профилактики коронавируса среди новорожденных врачи сошлись на самых простых способах соблюдения дистанции и личной гигиены.

«Все основные способы профилактики давно используются в нашей жизни — мы просто о них забыли. Ребенок основное время должен проводить с матерью. Если кто-то приходит из родственников, то никаких поцелуев не должно быть. В крайнем случае делать это нужно, условно говоря, в пятку или в попку — иначе говоря, в ту часть тела, до которой он не дотянется. И тогда инфицирования не произойдет. Также не стоит забывать про обработку в ванночке. При этом прикасаться к младенцу могут только тщательно вымытые материнские руки», — заключил Фисенко.

В обновленных рекомендациях Минздрава специалисты также обратили внимание на то, что новорожденные подвержены заболеванию COVID-19. Однако летальные исходы у детей с коронавирусной инфекцией являются большой редкостью — обычно болезнь проходит в легкой форме. Инкубационный период чаще всего составляет от 2 до 10 дней.

«Развитие вирусной пневмонии не характерно, симптомы менее выражены, летальные исходы чрезвычайно редки», — указано в документе.

Ранее в СМИ стали появляться сообщения о смерти новорожденных в разных странах. Так, 8 апреля младенец с положительным результатом на COVID-19 скончался через несколько дней после рождения в Бразилии, сообщал портал G1 со ссылкой на местный минздрав.

По данным ведомства, ребенок родился недоношенным 3 апреля в городе Натал. После этого он был помещен в отделение интенсивной терапии для новорожденных с дыхательной недостаточностью, где у него диагностировали коронавирус. Спустя четверо суток младенец скончался. Сейчас медики устанавливают причину смерти и выясняют, заразился ли он вирусом после рождения или «получил» его от матери.

Сама роженица страдает гипертонией, сахарным диабетом и ожирением. После смерти ребенка она изолировалась у себя дома и ждет результат теста на COVID-19.

С начала месяца в Бразилии зафиксирована уже вторая смерть младенца с коронавирусом — 6 апреля еще один новорожденный скончался в штате Сеара. Ему было всего три месяца, достоверную причину его смерти предстоит установить.

Ранее новорожденные дети также начали умирать в США. 1 апреля о смерти ребенка сообщили в американском штате Коннектикут — пост об этом разместил в Twitter губернатор Нед Ламонт.

По его словам, 6-недельный младенец был госпитализирован без сознания в городе Хартфорд на прошлой неделе. На протяжении нескольких дней врачи пытались нормализовать его состояние, однако помочь ребенку не удалось.

«Анализы подтвердили, что у новорожденного был COVID-19. Мы считаем, что речь идет о смерти самого малолетнего ребенка из-за осложнений, связанных с коронавирусом», — писал Ламонт.

29 марта о первой смерти младенца в Штатах сообщил Департамент здравоохранения штата Иллинойс. Согласно его данным, ребенок умер в городе Чикаго, ему не было года. «Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца», — заявила тогда глава департамента Нгози Эзике.

Ранее новорожденные уже умирали во время вспышки заболевания в Китае – в середине марта СМИ рассказывали о смерти 10-месячного младенца. Он страдал от закупорки кишечника и полиорганной недостаточности в течение четырех недель, прежде чем у него был обнаружен коронавирус. Сопутствующие заболевания усугубили течение болезни, поэтому ребенку назначили интенсивную терапию. Спасти его не удалось.