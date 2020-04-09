Зарплата и воздух: россияне ищут работу за городом

В связи с карантином и угрозой распространения коронавируса россияне начали больше интересоваться вакансиями в сфере фермерства и агрикультуры. Также поднялся спрос на персонал в загородных частных домах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисах HeadHunter, YouDo и «Авито. Работа».

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Подобные вакансии позволяют людям не только зарабатывать деньги в условиях экономического спада, но и находиться на свежем воздухе в период режима самоизоляции, объявленного практически во всех регионах страны.

Так, на сайтах рекрутмента, которые просмотрела «Газета.Ru», ищут «помощников по хозяйству», «домработниц в загородный дом», «работников на ферму» и «садовников». Помимо этого, публикуются вакансии трактористов, доярок и разнорабочих. Описание одного из подобных объявлений, размещенного 28 марта, выглядит так: «Требуются хорошие люди, с опытом работы, любящие животных. Необходимо готовить еду для животных, кормить и убирать за ними, а так же выполнять другие подсобные работы».

При этом сами соискатели сельскохозяйственных вакансий в своих резюме заявляют, что хотят переехать за город всей семьей – нередко встречаются и общие резюме супругов, предлагающих свою помощь по хозяйству.

В сервисе YouDo сообщили «Газете.Ru», что за последние две недели марта количество запросов от соискателей в сферах агрикультуры увеличилось на 56% по сравнению с первой половиной месяца. Также 23 марта на сайте компании зафиксировали любопытную тенденцию — число объявлений в подкатегории «Работы в саду, огороде, на участке» выросло втрое относительно предыдущих дней месяца.

В пресс-службе HeadHunter заявили, что спрос на вакансии домашнего персонала, в том числе и в загородных домах, в марте 2020 года действительно увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом, а в феврале, когда пандемия только набирала обороты, — на 9%.

«Такие услуги достаточно широко сейчас востребованы», — пояснили в компании «Газете.Ru». Там отметили, что искать вакансии в сфере фермерства и садоводства, по сравнению с 2019 годом, в марте стали на 4% чаще. При этом рост начался уже в феврале — тогда спрос на подобную работу стал на 2% больше, чем в прошлом году. В целом, по информации HeadHunter, в настоящее время в данных отраслях размещены около 28 тысяч активных резюме.

Менеджер «Авито. Работа» Дмитрий Пучков, в свою очередь, сообщил «Газете.Ru», что в марте 2020 года количество вакансий, связанных с работой за городом, увеличилось на 4% в сравнении с февралем. К тому же за период с 1 по 7 апреля количество поисковых запросов по должности «помощник по хозяйству» выросло на 2% .

«Не исключено, что через месяц ситуация может поменяться. Во-первых, погодные условия станут еще лучше, а, во-вторых, самоизоляция у большинства населения пока что длится только 2-3 недели. Вполне вероятно, что ближе к маю жители страны начнут в еще большем объеме искать варианты подобных подработок на свежем воздухе», — заключил Пучков.

С его словами согласились и в пресс-службе HeadHunter.

«Мы действительно фиксируем рост и прогнозируем, что он станет еще больше в мае этого года, когда начнется посадочный период. Вакансии вырастут существенно, потому что уже сейчас на рынке труда ощущается положительная динамика в данной сфере», — заявили «Газете.Ru» в компании.

Между тем спрос на работу за городом зафиксировали не только в России. Так, в Великобритании сервис рекрутмента Totaljobs сообщил «Би-би-си», что в период с 30 марта по 5 апреля местные жители 50 тыс. раз искали рабочие места в сфере сельского хозяйства.

Представитель пресс-службы Totaljobs Стив Уорнхэм пояснил, что число поисковых запросов по таким вакансиям, как «сборщик фруктов» или «сельскохозяйственный рабочий», выросло на 338% и 107% в сравнении с прошлым годом. А в сервисе Indeed.co.uk зафиксировали, что количество желающих найти работу на ферме в период с 23 марта по 5 апреля утроилось.

«Это прекрасные новости, которые показывают, что у англичан потрясающее отношение к сложившейся из-за коронавируса ситуации. Они хорошо справляются в эти трудные времена. Замечательно, что они хотят работать и понимают, что мы должны доставить еду на полки супермаркетов этим летом», — заявил президент объединения владельцев земли в сельской местности Country Land and Business Association Марк Бриджмен.

Тем не менее, по данным Британской ассоциации производителей, фермерам требуется еще около 70 тыс. человек для закрытия рабочих мест в сфере агрокультуры, так как обычно данные вакансии занимают сезонные мигранты, въезд которых в настоящее время запрещен из-за пандемии коронавируса.