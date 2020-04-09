«Обидно»: пресс-секретарь губернатора рассказал о своем заражении

Глава пресс-службы губернатора Челябинской области Сергей Зюсь заразился коронавирусом – подтверждение 9 апреля ему пришло из центра вирусологии «Вектор».

Реклама

Как сообщил он «Газете.Ru», ранее его тесты выдавали отрицательный результат, только один из них вызвал «подозрение», поэтому данные отправили на проверку в «Вектор», где заболевание подтвердили. Сам мужчина оказался очень удивлен положительному результату на COVID-19, так как практически не выходил с работы в последний месяц.

«Чувствую себя хорошо, вообще никаких жалоб. Ни одного симптома у меня нет. Очень, конечно, удивлен, что каким-то образом умудрился подхватить заразу. Даже обидно, потому что весь этот месяц я провел полностью на работе и дома.

Трудное было время, а сейчас еще труднее. Я, может, всего пару заехал за продуктами в магазин — и все», — пояснил он.

Как отметил пресс-секретарь, специалисты уже взяли анализы у всех, с кем он контактировал за последнее время, – они оказались отрицательными. «Жена была дома на самоизоляции. Даже предположить не могу, от кого заразился, – круг общения-то отработали мой, все результаты отрицательные. Семью мою будут еще проверять, остается только надеяться на лучшее», — заключил Зюсь.

В связи с тем, что у пресс-секретаря подтвердился коронавирус, об уходе на самоизоляцию уже заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Буквально только что я получил информацию, что «Вектор» подтвердил заражение коронавирусом моего пресс-секретаря. <...> В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — заявил Текслер во время брифинга, который он провел из своего кабинета.

По словам губернатора, соблюдать режим он будет в пределах рабочей зоны — в кабинете. «Ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет, я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе», — подчеркнул он.

Текслер отметил, что контактировавшие с зараженным сотрудником люди самоизолируются дома. При этом переводить правительство региона в полном составе на карантин губернатор не намерен.

«Мы посмотрели всех, с кем он [пресс-секретарь] контактировал, и те люди — да [уйдут], но все правительство — это нецелесообразно и не соответствует никаким установленным регламентам», — сообщил он.

Первый условно положительный анализ на коронавирус у Сергея Зюся был выявлен 6 апреля, после чего мужчину госпитализировали в изолированный бокс челябинской больницы. Там он начал вести хронику своей болезни на странице в Facebook.

«Температура 36,6, ничего не болит, не кашляю, аппетит хороший. Примерно это я докладываю через защитное стекло врачам несколько раз за день, а утром даже лично. Доктор в полной защитной амуниции зашел ко мне, послушал, пощупал, померил», — сообщал Зюсь накануне, 8 апреля.

Он отмечал, что старается не выпадать из рабочего процесса, однако в условиях больницы держать связь с коллегами получается не очень хорошо.

«Пытаюсь помогать коллегам в удаленном режиме, но это так себе помощь получается. Поэтому больше читаю, смотрю новости и сплю. Не самый плохой расклад по нынешним временам. Скучаю по всем, ребята! Надеюсь, мы все будем здоровы и переживем все благополучно», — писал он.

В одном из своих постов зараженный пресс-секретарь выразил благодарность всему медперсоналу и призвал поддержать тех, кому приходится трудиться без выходных.

«Огромная благодарность медикам. Все четко, профессионально, с вниманием и заботой. У них очень добрые глаза. Про остальное ничего не скажу — упакованы как космонавты. Медикам сейчас тяжелее всего. Давайте их поддержим. Как минимум, своим хорошим поведением, соблюдением самоизоляции», — заключил Зюсь.