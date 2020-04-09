«Бросает тень»: как массажист насиловал детей в Екатеринбурге

В Свердловской области 32-летний местный житель арестован по подозрению в изнасиловании малолетних. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Портал е1.ru уточняет, что речь идет об Артеме Аракеляне, работавшем массажистом в одной из поликлиник Екатеринбурга. За это время он надругался над несколькими детьми — правоохранители выявили четыре эпизода. Одной из жертв стала девятилетняя девочка.

При этом в Следкоме сообщили, что обвиняемый может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям, совершенным в период с 2014 по 2018 год — ведомство разместило на сайте фото злоумышленника.

Как сообщил начальник пресс-службы главка МВД Валерий Горелых, в момент задержания по месту постоянного жительства обвиняемый отрицал вину. Однако в ходе расследования оперуполномоченные подтвердили доказательную базу исследованиями с детектором лжи.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действиях сексуального характера». В Чкаловском районном суде сообщили, что 8 апреля Аракеляна отправили в СИЗО до 5 июня. Максимальное наказание по данной статье — 20 лет колонии.

Известно, что до прошлого года Аракелян работал массажистом в отделении восстановительного лечения в детской поликлинике №3 при городской детской больнице №8. Как пишет Е1.ru, детей мужчина насиловал в течение последних двух-трех лет.

Сообщается, что после того, как начальство узнало о совершенных им преступлениях, в полицию оно не обратились, а просто предложило ему уволиться по собственному желанию. После этого массажист принимал клиентов дома.

«В то время, когда это происходило, листы из журнала могли убрать, чтобы контакты [с посетителями] оборвать. Конечно, в ситуации еще не все понятно. Но жалко теперь, что он на нас тень бросает. Особенно на мужскую часть населения, которая работает с детьми», — отметил приятель Аракеляна.

Старшая медсестра отделения восстановительного лечения Любовь Цепилова уточнила, что Аракелян работал в поликлинике до сентября 2018 года. Она подчеркнула, что проблем с обвиняемым у нее не было. Более того, Цепилова добавила, что Аракелян — слабовидящий инвалид.

У заведующего отделением Валентина Костоусова также не было претензий к Аракеляну, однако он уточнил, что у мужчины был конфликт с массажисткой на национальной почве.

«Еще с одной мамой конфликт у них был. У меня в кабинете был разговор. Он расчувствовался, даже заплакал, распсиховался и написал заявление об увольнении по собственному желанию, — сообщил Костоусов. Он подчеркнул, что у женщины были проблемы с оплатой, а на домогательства никто не жаловался.

Похожая история случилась и в феврале 2020 года, в Краснодарском крае. Там 42-летний массажист изнасиловал пятилетнего мальчика во время «домашнего сеанса».

«Подозреваемый оказывал услуги массажа у себя дома в поселке Восточном. Днем 17 февраля 2020 года местная жительница привела к нему на прием своего 5-летнего сына. Во время сеанса массажа злоумышленник совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера.

О произошедшем ребенок сразу же сообщил матери, которая обратилась в правоохранительные органы», — сообщали в региональном СК.

Ведомство возбудило уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего. Решением суда насильник заключен под стражу. Полиция продолжает проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.